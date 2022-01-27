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9 yeni film vizyona girecek

27 Ocak 2022 10:59

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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 9 film vizyona girecek.

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Anka - Murat henüz çocukken ailesini trafik kazasında kaybeder. O günden beri hayata tutunmak konusunda gönülsüz olan Murat'ın hayatındaki en büyük destek yakın arkadaşı Tarık, sevdiği kadın Zümrüt ve onu büyüten Ejder babası olur.

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Kaos Yürüyüşü - Todd Hewitt, insanlık için yeni bir umut olan "Yeni Dünya"nın uzak bir gezegeninde yaşamaktadır. İnsanlık için yeni bir umut olması beklenen "Yeni Dünya", "Noise" adı verilen bir virüs sebebiyle cehenneme döner.

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Yıldızlar da Kayar - Yıldızlar da Kayar, bir köyde altı ay yaşamak zorunda kalan bir popstarın hikayesini konu ediyor. Popstar, bu süre içerisinde köyde düzenlenecek bir festivalin sorumluluğunu üstlenir.

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Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2 - Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2, kuraklık, okyanus ve denizlerde yaşamı tehdit eden kirlilik, iklim değişikliği, doğal afetlerin artışı gibi sorunlarla ilgilenen, Kaptan Pengu önderliğindeki grubun yaşadıklarını konu ediyor.

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Ayı Kardeşler: Macera Parkı - Heyecan verici bir deneyim sunan “Vahşi Yaşam” kapılarını açmıştır. Konuklar taktıkları gen bilekliği sayesinde hayvana dönüşebilmektedir. Vick, “Vahşi Yaşam”ın büyük ödüllü bir yarışmaya ev sahipliği yaptığını öğrendiğinde katılmaya karar verir.

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İlk Temas - Yönetmen koltuğunda Atilla Barışer'ın oturduğu gerilim, bilim-kurgu türündeki "İlk Temas" filminin oyuncu kadrosunda Bekir Annıak, Bedirhan Barışer, Maksut Kesici, İrem Akçay, Mehmet Sait Aydın gibi isimler yer alıyor.

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Doraibu mai kâ - Doraibu mai kâ, kendisine tahsis edilen bir şoför ile hiç beklenmedik bir yolculuğa çıkan bir adamın hikayesini konu ediyor.

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Gelin - Gelin, ruhani bir varlıkla evli olduğunu iddia eden bir kız ile ilgili araştırma yapmaya giden insanların başına gelenleri konu ediyor.

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Hadi Be! - Tevfik, sanayide küçük bir esnaf lokantası işleten genç bir adamdır. Kısır olduğunu öğrenen Tevfik, arkadaşları Nizo ve Mıstık yüzünden kendisini beklenmedik olayların içinde bulur.

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