9 günlük tatil başladı; İstanbul trafiğinde son durum
9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Bayramı İstanbul’da geçirmek istemeyenler, memleket yollara düştü.
17 Temmuz 2021 10:25
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9 günlük tatil başladı; İstanbul trafiğinde son durum
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Ataşehir TEM Otoyolu Çamlıca Gişelerinde araçlar zaman zaman yoğunluk oluşturdu.
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TEM Otoyolu'ndaki yoğunluk havadan da görüntülendi.
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9 günlük tatil başladı; İstanbul trafiğinde son durum
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9 günlük tatil başladı; İstanbul trafiğinde son durum
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9 günlük tatil başladı; İstanbul trafiğinde son durum
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