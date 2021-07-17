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9 günlük tatil başladı; İstanbul trafiğinde son durum

9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Bayramı İstanbul’da geçirmek istemeyenler, memleket yollara düştü.

17 Temmuz 2021 10:25

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9 günlük tatil başladı; İstanbul trafiğinde son durum

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Ataşehir TEM Otoyolu Çamlıca Gişelerinde araçlar zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

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TEM Otoyolu'ndaki yoğunluk havadan da görüntülendi.

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9 günlük tatil başladı; İstanbul trafiğinde son durum

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9 günlük tatil başladı; İstanbul trafiğinde son durum

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9 günlük tatil başladı; İstanbul trafiğinde son durum

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