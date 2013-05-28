Nazmiye Demirel hayatını kaybetti

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel yaşamını yitirdi. Bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 86 yaşındaki Nazmiye Demirel, yaklaşık 8 yıldır Alzheimer tedavisi görüyordu.
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Gece geç saatlerde eşinin vefat haberini alan Süleyman Demirel hastaneye geldi. Kendisi de bir süredir sağlık sorunları yaşayan Demirel’in yanındaki görevlilerin yardımıyla yürüdüğü gözlendi.Çıkışta açıklama yapan Süleyman Demirel, doktorlara teşekkür etti. Demirel,
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Nazmiye Demirel kimdir?
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1927 yılında doğdu. 12 Mart 1948 tarihinde Süleyman Demirel ile evlendi. 1993 yılında eşinin cumhurbaşkanı seçilmesiyle 'First Lady' oldu. 16 Mayıs 1993 - 16 Mayıs 2000 tarihleri arasında Çankaya Köşkü'ne ev sahibeliği yaptı. 2005 yılında rahatsızlandı. Alzheimer rahatsızlığıyla mücadele ediyordu.
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Nazmiye Demirel, Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden biri olan 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i iyi günde ve kötü hiç yalnız bırakmadı. 12 Eylül 1980 sabahı Demirel, Hamzakoy'a giderken yanında yine Nazmiye Hanım vardı. Eşinin 29 günlük zorunlu ikameti süresince en büyük destekçisi oldu.
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DYP'nin kuruluşunu Nazmiye Hanım an be an izledi. İsmet Sezgin, Necmettin Cevheri ve Yılmaz Ergenekon gibi kurmaylar sürekli Nazmiye Hanım'ı da bilgilendirip moral verdiler. O hep Demirel'in gizli kadın kurmayı oldu. Yasaklı yıllar bitti. Eşi devletin zirvesinde o da yine Washington'da dünyanın en güçlü kadınlarının arasındaydı.
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40 yıldır eşi ile birlikte protokoldeki yerini dolduran Nazmiye Hanım Köşk'te sayısız kere dünyanın ünlü politikacılarına ve eşlerine evsahipliği yaptı. Demirel'in
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Her akşam eve gittiğinde "Nazmiye ben geldim" dediği bilinen Süleyman Demirel, eşinin hastalığı hakkında "(1980 darbesi sonrası Demirel'in 4 ay zorunlu ikamete tabi tutulduğu) Zincirbozan'a giderken bile bu kadar üzüntülü değildim. Çünkü dönüşü olduğunu biliyordum. Ama şimdi çaresizim, bu çaresizlik büyük üzüntü yaratıyor" demişti.