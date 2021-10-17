81 ilde denetim: 73 taksi trafikten men edildi | İçişleri Bakanlığı tarafından 23 bin personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'Vale Hizmetleri ile Ticari Taksi Sürücülerine Yönelik Uygulama'da, 53 işletme ile 45 valeye idari yaptırım uygulandığı, 73 taksinin trafikten men edildiği açıklandı.
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Vale hizmeti sunan işletmelere ve vale personeline yönelik yapılan denetimlerde; 4 bin 34 işletme ile 1778 vale personeli denetlendi.
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Denetimlerde ilgili yönetmelik çerçevesinde eksikliği tespit edilen 559 işletmeye tutanak tutuldu, 53 işletme ile 45 valeye idari yaptırım uygulandı.
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Ticari taksi sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde ise 12 bin 139 taksi kontrol edildi.
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Bu kontrollerde 73 taksi trafikten men edilirken, 1 sürücü belgesi geri alındı. Ayrıca 20 taksiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'ndan ve 722 taksiye de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'ndan olmak üzere toplam 742 taksiye cezai işlem uygulandı.