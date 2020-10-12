80 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en yaşlı paraşütçüsü Dilys Price, 88 yaşında yaşamını yitirdi
12 Ekim 2020 14:20
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80 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en yaşlı paraşütçüsü Dilys Price, 88 yaşında yaşamını yitirdi
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İngiltere’nin Cardiff kentinde emekli öğretmen ve toplamda 1,139 ile paraşütle atlayan en yaşlı kişisi Dilys Price,88 yaşında hayatını kaybetti.
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Cardiff'te yaşayan emekli öğretmen Price, 2013'te 80 yaşındayken, ‘paraşütle atlayan en yaşlı kadın’ olarak Guinness Dünya Rekoru kitabına girmişti.
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