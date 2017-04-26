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80 çete üyesiyle büyük soygun: 10 araç kundaklandı, 1 polis öldürüldü; 40 milyon dolar çalındı!

26 Nisan 2017 14:48

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Güney Amerika ülkesi Paraguay'da çete üyeleri, bir zırhlı araba firmasının kasa dairesini silahlar ve patlayıcılar kullanarak soydu.

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"Yüzyılın soygunu" olarak adlandırılan olaya 80 kişi karıştı. Polisle çıkan çatışmada çok sayıda kişi öldü. Soyguncuların 40 milyon dolar çaldığı belirtiliyor.

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Emniyet yetkilisi Arsenio Correa, sınır kenti Ciudad del Este'deki Prosegur adlı zırhlı araba firmasının kasa dairesine yönelik soygunun 3 saat sürdüğünü söyledi. Yaklaşık 80 kişinin karıştığı soygunda patlayıcı ve silahlar kullanıldı.

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Soygunda 1 polis memurunun öldüğünü, 3 sivilin yaralandığını kaydeden Correa, "Soyguncular kaçışlarını garantiye almak için keskin nişancı kullandı ve insanların dikkatini dağıtmak için 10'dan fazla aracı kundakladı" dedi.

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Ülkede söz konusu olay "yüzyılın soygunu" olarak nitelendirildi.

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Soygunda çalınan paranın miktarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken iddialar, bunun 40 milyon dolar civarında olduğu yönünde.

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Brezilya'daki yerel basındaki haberlere göre, soygunculardan bazıları ülkenin Itapulandia bölgesinde polisle çatıştıktan sonra kayıplara karıştı.

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Çatışmada çete üyelerinden 3'ünün öldürüldüğü 2'sinin de yaralandığı kaydedildi.

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Paraguay ve Brezilya'da soyguncuları bulmak için operasyonlar devam ediyor.

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Hem Brezilya hem de Arjantin ile sınırı bulunan Ciudad del Este kenti silah, elektronik ve uyuşturucu kaçakçılarının geçiş noktası olarak görülüyor.

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