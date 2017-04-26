80 çete üyesiyle büyük soygun: 10 araç kundaklandı, 1 polis öldürüldü; 40 milyon dolar çalındı!
26 Nisan 2017 14:48
112
Güney Amerika ülkesi Paraguay'da çete üyeleri, bir zırhlı araba firmasının kasa dairesini silahlar ve patlayıcılar kullanarak soydu.
212
"Yüzyılın soygunu" olarak adlandırılan olaya 80 kişi karıştı. Polisle çıkan çatışmada çok sayıda kişi öldü. Soyguncuların 40 milyon dolar çaldığı belirtiliyor.
312
Emniyet yetkilisi Arsenio Correa, sınır kenti Ciudad del Este'deki Prosegur adlı zırhlı araba firmasının kasa dairesine yönelik soygunun 3 saat sürdüğünü söyledi. Yaklaşık 80 kişinin karıştığı soygunda patlayıcı ve silahlar kullanıldı.
412
Soygunda 1 polis memurunun öldüğünü, 3 sivilin yaralandığını kaydeden Correa, "Soyguncular kaçışlarını garantiye almak için keskin nişancı kullandı ve insanların dikkatini dağıtmak için 10'dan fazla aracı kundakladı" dedi.
512
Ülkede söz konusu olay "yüzyılın soygunu" olarak nitelendirildi.
612
Soygunda çalınan paranın miktarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken iddialar, bunun 40 milyon dolar civarında olduğu yönünde.
712
Brezilya'daki yerel basındaki haberlere göre, soygunculardan bazıları ülkenin Itapulandia bölgesinde polisle çatıştıktan sonra kayıplara karıştı.
812
Çatışmada çete üyelerinden 3'ünün öldürüldüğü 2'sinin de yaralandığı kaydedildi.
912
Paraguay ve Brezilya'da soyguncuları bulmak için operasyonlar devam ediyor.
1012
Hem Brezilya hem de Arjantin ile sınırı bulunan Ciudad del Este kenti silah, elektronik ve uyuşturucu kaçakçılarının geçiş noktası olarak görülüyor.