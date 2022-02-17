8 yeni film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 8 film vizyona girecek.
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Mahlûkat - Mardin’de yaşanmış gerçek bir korku vakasının konu edildiği "Mahlûkat" filminin yönetmen koltuğunda Alper Mestçi oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Adnan Koç, Seda Oğuz, Kurtuluş Şakirağaoğlu, Öykü Gökduman, Alara Kardak, Simge Konrat, Özge Deniz Asyalıoğlu gibi isimler yer alıyor.
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Olmadı Kaçarız - Yakın arkadaş olan sosyal medya fenomenleri Umut ve Emre, bir davet üzerine tatil yöresindeki bir otele giderler. Burada otel sahibi olan Ezgi ile arkadaş olan Umut ve Emre, Ezgi'nin babasının ölümüne ve otelin zor durumuna üzülür. Bu duruma bir çözüm bulmak isteyen ikili, otele ortak olmaya karar verir.
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Soygun Oyunu: Büyük Vurgun - İki yakın arkadaş olan Ali ve Okan, muhteşem geçen okul hayatının ardından büyük bir yıkıma uğrar. İki gencin okul hayatları ne kadar iyi geçmişse, iş hayatları da bir o kadar kötü gider.
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6 Numaralı Kompartıman (Hytti nro 6) - 6 Numaralı Kompartıman, aynı kompartımanı paylaşan iki yabancının hikayesini konu ediyor.
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Ölümcül Snowboard (Let It Snow) - Ölümcül Snowboard, snowboard yaparken yasak bir bölgeye girmeleriyla hayatları altüst olan Mia ve Max'ın hikayesini konu ediyor.
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Şeytanın İni (Lair) - Şeytanın İni, doğaüstü olaylarla ilgili bir iddiayı araştırmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor.
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Samsam - SamSam, mektup arkadaşı Daisy’yi evinde misafir etmekten fazlasıyla mutludur. Ancak etrafına mutsuzluk yayan bir böcek olan Gloomies, Samsam’in gezegenini istila etmeye başlayınca işler karışır.
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Hollywood'lu Türk (Hollywood Türke) - Berlin’de yaşayan Alper, oyuncu olmaya çalışan bir gençtir. Büyük rollerde oynamanın hayalini kuran Alper’e ufak tefek roller dışında teklif gelmez. Bu sırada Alper, Sophie adında genç bir kadınla tanışır. Alper’le pek ilgilenmeyen Sophie’nın güzel sanatlara başvurmak için çekeceği video için İtalyan birine ihtiyacı vardır. Bunu öğrenen Alper durumundan faydalanmaya karar verir.