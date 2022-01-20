8 yeni film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 8 film vizyona girecek.
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Şarkını Söyle 2 - NewMoon Tiyatrosu’nu büyük bir başarıya ulaştırmasının ardından Buster bu sefer gözünü Crystal Tower Tiyatrosu’na diker. Buster burada yeni bir gösteri sergilemeyi planlar. Ancak acımasız kurt Jimmy Crystal tarafından yönetilen dünyaca ünlü Crystal Entertainment’ın ofislerine girmek pek kolay değildir.
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Masal Zamanı "Melez Prenses" - Melisa, 9. yaş gününde hayatının değişmesini sağlayacak bir şey öğrenir. Melisa, annesinin bir masal kahramanı olduğunu öğrenir ve böylece o da anne tarafından bir masal kahramanıdır.
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Şöhretler Okulu - Kemal öğretmen, kızını tek başına büyütmek zorunda kalan bir babadır. Kızının eğitimine odaklanan Kemal, bu sırada onun oyun arkadaşı olmayı kaçırır.
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Cumali Ceber 666 - Cumali Ceber 666, gördüğü rüyadan etkilenip hayatını değiştirmeye karar veren bir adamın hikayesini konu ediyor.
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Koloni - Küresel bir felaket nedeniyle dünyanın insanlar için yaşanmaz bir hale gelmesinin ardından sadece birkaç kişi, uzay gemileriyle Kepler 209 gezegenine gider. Ancak çok geçmeden buranın atmosferinin insanları kısır hale getirdiği anlaşılır.
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Ayrı Dünyalar - Ayrı Dünyalar, yazacağı kitap için başka bir kimliğe bürünen bir yazarın hikayesini konu ediyor.
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Kara Neme: Gelin Deresi - Kara Neme: Gelin Deresi, hafta sonu kampa giden bir çiftin yaşadıklarını konu ediyor.
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Afacan Felix - Afacan Felix, kayıp babasını bulmak için macera dolu bir yolculuğa çıkan bir çocuğun hikayesini konu ediyor.