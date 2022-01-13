8 yeni film vizyona girecek
13 Ocak 2022 12:44
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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 8 film vizyona girecek.
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Benden Ne Olur? - "Benden Ne Olur", Sertab Bal adındaki deli dolu bir kadının maceralarını konu ediyor.
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Çığlık - Scream filminin beşinci devam halkası olan yapımda, bir dizi korkunç suçu kimin işlediğini bulmak için memleketine geri dönen bir kadının hikayesini konu ediyor.
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Kod 355 - Kod 355, dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül bir silahın peşine düşen bir grup ajanın hikayesini konu ediyor.
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Düş Peşine - Düş Peşine, gönüllü çalıştığı akademinin kapanmasını engellemeye çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor.
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Cin Perdesi - Cin Perdesi, korkunç cinayetlerle ilişkili cin vakalarını araştıran Arzu ve Bora'nın yaşadıklarını konu edyor.
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Karlar Kralı Norm 2 - Karlar Kralı Norm 2, çalınan sanat eserini bulmak için tehlikeli bir maceraya atılan Norm ve arkadaşlarının hikayesini konu ediyor.
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Oğul - Oğul, oğlunu kurtarmak için her şeyi göze alan bir kadının hikayesini konu ediyor.
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Belle - Belle, sıradan bir hayatı varken sanal dünyada bambaşka biri haline gelen genç bir kızın hikayesini konu ediyor.
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