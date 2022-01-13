T24 LogoT24 Logo

8 yeni film vizyona girecek

13 Ocak 2022 12:44

19

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 8 film vizyona girecek.

29

Benden Ne Olur? - "Benden Ne Olur", Sertab Bal adındaki deli dolu bir kadının maceralarını konu ediyor.

39

Çığlık - Scream filminin beşinci devam halkası olan yapımda, bir dizi korkunç suçu kimin işlediğini bulmak için memleketine geri dönen bir kadının hikayesini konu ediyor.

49

Kod 355 - Kod 355, dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül bir silahın peşine düşen bir grup ajanın hikayesini konu ediyor.

59

Düş Peşine - Düş Peşine, gönüllü çalıştığı akademinin kapanmasını engellemeye çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor.

69

Cin Perdesi - Cin Perdesi, korkunç cinayetlerle ilişkili cin vakalarını araştıran Arzu ve Bora'nın yaşadıklarını konu edyor.

79

Karlar Kralı Norm 2 - Karlar Kralı Norm 2, çalınan sanat eserini bulmak için tehlikeli bir maceraya atılan Norm ve arkadaşlarının hikayesini konu ediyor.

89

Oğul - Oğul, oğlunu kurtarmak için her şeyi göze alan bir kadının hikayesini konu ediyor.

99

Belle - Belle, sıradan bir hayatı varken sanal dünyada bambaşka biri haline gelen genç bir kızın hikayesini konu ediyor.

vizyonyeni filmlersinemalar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24