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8 Mart temalı "Var/Yok" 3D online fotoğraf ve video sergisi sanatseverleri bekliyor

Kadınların bugünkü konumları ve üzerine düşünmeyi ve düşündürtmeyi hedefleyen "Var/Yok" 3D online sergisi açıldı

09 Mart 2021 13:52

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8 Mart, 1857’de eşit şartlarda çalışmak, insanca yaşamak isteyen ve bu mücadele için seslerini yükselten kadınların bugünkü konumları üzerine düşünmeyi ve düşündürmeyi hedefleyen “Var/Yok” 3D (üç boyutlu galeri) online fotoğraf ve video sergisi, www.varyok.art adresinde açıldı.

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Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölüm Başkanı Doç. Uğur Günay Yavuz, danışmanlığını yürüttüğü öğrencileri; Öğr. Gör. Ahmet Sait Yıldız, Öğr. Gör. M. Uluç Ceylani, Seçil Taylan Erdemli ve Şenol Günel, Antalya Konyaaltı Belediyesi’nin desteği ile “Var/Yok” sergisi aracılığıyla sanatseverlerin karşısına çıktı.

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Sergi; toplumda kadına bakışı, kadının özne olarak varlığı ekseninde üretilen 25 video ve fotoğraftan oluşuyor.

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“Var/Yok” sergisi, İçinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeniyle 3D altyapısı ile online açıldı ve www.varyok.art adresinde 1 ay süre ile gezilebiliyor.

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8 Mart temalı "Var/Yok" 3D online fotoğraf ve video sergisi sanatseverleri bekliyor

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8 Mart temalı "Var/Yok" 3D online fotoğraf ve video sergisi sanatseverleri bekliyor

var/yok sergisiantalyaakdeniz üniversitesi8 mart
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