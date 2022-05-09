8 dizi ekranlara veda edecek

Oğlum - Ay Yapım imzasını taşıyan Show TV’nin yeni dizisi için final kararı alındı. Songül Öden, Feyyaz Duman, Nihal Yalçın, Timur Acar, Canan Ergüder, Serhat Teoman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı "Oğlum" dizisi, beklenen reytinglere ulaşamadı. "Oğlum" dizisinin de mayıs sonuna doğru final yapması bekleniyor.
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Adı Sevgi - Pazar akşamları seyirciyle buluşan dizinin yakın zamanda yönetmeni değişti, yaz aylarında da ekranlarda olması planlandı. Ancak, reytinglerde bekleneni veremeyen dizi erken final yapacak. ATV Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in başrolünde yer aldığı diziyi 11. bölümde bitirme kararı aldı. Yapım şirketi ekibe bu gelişmeyi iletti ancak Filiz Alpgezmen ile Murat Can Tura’nın yazdığı dizinin reyting rakamları yükselirse 13. bölüme kadar uzatılmasının da gündemde olduğunu belirtti.
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Masumlar Apartmanı - Gülseren Budayıcıoğlu’nun senaryo tasarımını üstlendiği Masumlar Apartmanı’nın final kararı, dizinin 2. sezonda hedeflenen reytinglere ulaşamaması nedeniyle geldi. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 17 Mayıs akşamı 71. bölümüyle ekranlara veda edecek.
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Evlilik Hakkında Her Şey - Gökçe Bahadır’ın başrollerde yer aldığı Fox TV dizisi Evlilik Hakkında Her Şey’in sezon sonunda final yapması bekleniyor. Reyting listelerinde rakiplerinin gerisinde kalan dizi, yurt dışı satışları iyi gittiği için sezon sonuna kadar devam edecek.
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Üç Kuruş - Ay Yapım’ın Show TV çektiği Üç Kuruş dizisi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Kanal, Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç’un başrolünde yer aldığı diziyi düşük reytingleri nedeniyle 28. bölümüyle bitirmeye hazırlanıyor. Üç Kuruş 23 Mayıs'ta final yapacak.
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Sadakatsiz - Kanal D’de yayınlanan Sadakatsiz dizisi 25 Mayıs Çarşamba akşamı 60. bölümüyle final yapacak. İlk sezonunda her hafta sosyal medyayı sallayan Sadakatsiz'in son dönemde senaryosu tıkandığı yorumları yapılmıştı.
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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı - TRT 1’de yayınlanan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin de final yapması bekleniyor. Yüksek maliyete karşılık düşük reyting nedeniyle dizinin sezon sonunda final yapacağı konuşuluyor. Dizinin final tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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Bir Zamanlar Çukurova - ATV'nin reyting rekortmeni dizileri arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova'nın final tarihi konuşuluyor. Uzun süredir yayınlan dizi etkileyici senaryosu ile izleyicileri ekrana kilitliyor. Dizinin 9 Haziran akşamı 140. bölümüyle final yapacağı iddia edildi.