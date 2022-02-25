8 bin TL’lik afet yardımının yarısını 'fazla' diyerek iade etti
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle evinin çatısı zarar gören Şeyh Şamil Özbal'a, AFAD tarafından 8 bin TL yardım yapıldı. Evinin çatısını 4 bin liraya yaptıran Özbal, kalan 4 bin TL’yi ise iade etti.
25 Şubat 2022 14:57
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8 bin TL’lik afet yardımının yarısını 'fazla' diyerek iade etti
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İslahiye’de, 18 Ocak'ta başlayan ve 2 hafta boyunca devam eden kar yağışında 404 ev, iş yeri ve ahırın çatısı çöktü. Yaşanan afetin ardından AFAD ekipleri, hasar tespit çalışması yaparak vatandaşlara para yardımında bulundu.
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Cumhuriyet Mahallesi’nde üzerinde biriken kar kütlesi nedeniyle evinin çatısı çöken 3 çocuk babası Şeyh Adil Özbal’ın zararın karşılanması için de hesabına 8 bin TL yatırıldı. Parayı alan Özbal, evin çatısını 4 bin TL’ye yaptırdı.
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8 bin TL’lik afet yardımının yarısını 'fazla' diyerek iade etti
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Cep telefonu tamiratı işleriyle uğraşan Özbal, evinin çatısını onardıktan sonra geriye kalan 4 bin TL’yi İslahiye Kaymakamlığı hesabına yatırdı.(DHA)