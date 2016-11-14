7.8'lik depremin nedeni Süper Ay mı?
14 Kasım 2016 13:43
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Dün Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinin kuzeyinde 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Süper Ay ile hemen hemen aynı döneme gelen depremin bu doğa olyından dolayı meydana gelip gelmediği sorusu ise günün sorusu oldu.
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Bu sorunun bu kadar çok tartışılmasının nedeni ise depremi neredeyse 1 hafta önce tahmin eden ve Süper Ay'ın bölgede bir depreme neden olacağını açıklayan bir kişi.
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6 Kasım'da Facebook'ta yayınladığı bir mesajda Süper Ay nedeniyle 14 Kasım öncesi veya sonrasında Güney Pasifik'te bir deprem meydana geleceğini belirten Nigel Antony Gray haklı çıktı.
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Peki Nigel Antony Gray'ın kehanetinin tutması bir şans mı yoksa Süper Ay depremleri tettikliyor mu?
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GNS Science çalışanı Sismolog Dr John Ristau'a göre, bu oldukça olası bir teori.
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Ristau'nun iddiasına göre, Ay'ın gezegenimize yaklaşması yerküreye bu yönde etkilere sebep olabiliyor.
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Aynı iddiaya göre, Ay'ın gezegenimize yaklaşması deprem dahil pek çok yeryüzü olayını tetikleyebiliyor.
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Ancak Ristau'nun iddiasının bilimsel bir dayanağının olmadığını belirtmekte fayda var.
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Zira söz konusu iddia bilim çevreleri tarafından kesin bir dille reddediliyor.
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Konuyla ilgili yayınlanan bilimsel makalelerde bu yönde bir bağın henüz keşfedilmediğinin altını çizen bilim insanları Süper Ay'ın depreme olan etkisinin bir şehir efsanesi olduğunu belirtiyor.
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Başka bir deyişle bilim dünyası Ristau'nun gerçek olan iddiasını "şans" olarak görüyor.
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