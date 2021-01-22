76 günlük Vuhan karantinasının yıldönümünde, şehirdeki maskesiz ve sosyal mesafesiz gece hayatı görüntülendi
Koronavirüs salgınının ilk kez tespit ediliği Çin'in Vuhan kentinde 79 gün süren sıkı karantina önlemlerinin üzerinden bir yıl geçti. Koronavirüs vaka artışını büyük oranda kontrol altına alan Vuhan'da maskesiz ve kalabalık gece hayatı da geri döndü.
22 Ocak 2021 13:01
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Koronavirüs salgınının ilk kez tespit ediliği Çin'in Vuhan kentinde 79 gün süren sıkı karantina önlemlerinin üzerinden bir yıl geçti. Koronavirüs vaka artışını büyük oranda kontrol altına alan Vuhan'da maskesiz ve kalabalık gece hayatı da geri döndü.
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Vuhan geçen yıl 23 Ocak'ta Koronavirüs vakalarını kontrol altına almak için uzun süren sıkı bir karantinaya girmişti. Çin genelinde uygulanan karantinalar, ülkedeki vaka artışının diğer ülkelere kıyasla daha çok kontrol altına alınmasını sağladı.
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Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, normalleşme sürecine dönen Vuhan'da geçen yaz görüntülenen havuz partisinin ardından bu kez de şehirdeki gece hayatının yeniden maskesiz ve sosyal mesafesiz bir şekilde başladığı görüldü.
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Çin'de bazı bölgelerde yeniden artmaya başlayan Koronavirüs vakalarına karşı bölgesel sıkı karantina önlemleri uygulanıyor. Çin'de 21 Ocak'ta 222 Koronavrüs vakası tespit edilmesi ülkede salgının kontrol altına alınmasından sonra en yüksek vaka artışı olarak kayda geçti.
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Çin'in kuzeyindeki Shijiazhuang kentinde artan Koronavirüs vakaları nedeniyle binlerce Koronavirüs hastası ve temaslının kalabileceği karantina merkezi inşa edildi.