750 milyon dolarlık çürüyen Ankapark’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devri 50 bin liralık teminatla durduruldu
26 Haziran 2021 14:13
15
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yapımı 750 milyon dolara mâl olan ve 2020 yılı Mayıs ayında mahkemenin bilirkişi raporunda elektrikli oyuncaklar hariç 111 milyon 210 bin TL’lik zarar tespit edilen Ankapark’ı devralmak için hukuki mücadelesini sürdürüyor. Çürümeye terk edilen, sürekli hırsızlık vakalarının yaşandığı ve her geçen gün milyonlarca liralık kamu zararı artan Ankapark hakkında ABB’nin sözleşme feshi ve tahliye işlemi 50 bin lira teminatla mahkemece durduruldu. Tepki çeken karara ABB’nin yaptığı itiraz da reddedildi.
25
Tepki toplayan bu karar sonucunda, her geçen gün kamu zararı milyonlarca lira artan, sürekli hırsızlık vakalarının yaşandığı ve çürümeye terk edilen parkın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devri gerçekleşemedi.
35
750 milyon dolar harcanarak yapılan parkın sözleşme feshi kararına 50 bin TL’lik teminatla tedbir konulmasına Ankara Büyükşehir Belediyesi itiraz etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi, Büyükşehir’in istinaf talebini reddetti.
45
Ankara Büyükşehir Belediyesi, parkta kamu zararının her geçen gün artması, güvenlik zafiyetinin olması, hırsızlık vakalarının yaşanması ve parkın çürümeye terk edilmesi nedeniyle 2021 yılı Mart ayında yeniden Ankapark alanının Belediye’ye tedbiren teslimi için mahkemeye başvursa da bu başvuru ve istinaf sürecinde de ret kararı verildi.
55
Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yıl Mayıs ayında, daha fazla kamu zararına sebebiyet verilmemesi adına bu kez “mahkemece takdir edilecek teminat mukabilinde” Ankapark’ın teslim edilmesini talep etti. Bu talep hakkında 13 Eylül 2021 tarihinde mahkeme karar verecek. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu sürecin telafi edilemez hasarlara yol açtığını vurgulayarak teslim gerçekleşmezse oluşacak kamu zararının parkın değerinin bile önüne geçebileceğini belirtirken, mahkemenin vereceği karar kamuoyunca merakla bekleniyor.