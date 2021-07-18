74. Cannes Film Festivali'nde akıllarda kalan bazı detaylar
AIDS Araştırmaları Vakfı amfAR, bir malikanenin bahçesinde göz kamaştırıcı bir defilenin ardından, oyunculuğa dönüşen sunucu Sharon Stone; Versace, Louis Vuitton, Dior gibi tasarımcıların benzersiz elbiselerini Cannes galasında açık artırmada satıyordu. Ancak amfAR’a beklenen bağışlar, yaklaşık 400 iş insanından oluşan kalabalığa beş saatlik bir akşam yemeğinde sipariş edilen şampanya şişeleri kadar bonkörce akmıyordu. “200 bin dolar için bir teklifim var mı?” diyen Sharon Stone, tek bir el bile kalkmadığında, topluluğa öfkeyle çıkıştı.
18 Temmuz 2021 10:43
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AIDS Araştırmaları Vakfı amfAR, bir malikanenin bahçesinde göz kamaştırıcı bir defilenin ardından, oyunculuğa dönüşen sunucu Sharon Stone; Versace, Louis Vuitton, Dior gibi tasarımcıların benzersiz elbiselerini Cannes galasında açık artırmada satıyordu. Ancak amfAR’a beklenen bağışlar, yaklaşık 400 iş insanından oluşan kalabalığa beş saatlik bir akşam yemeğinde sipariş edilen şampanya şişeleri kadar bonkörce akmıyordu. “200 bin dolar için bir teklifim var mı?” diyen Sharon Stone, tek bir el bile kalkmadığında, topluluğa öfkeyle çıkıştı.
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Sony Pictures Classics, Cannes'da galası yapılan Finlandiya filmi "Compartment No. 6"nın Kuzey Amerika, Latin Amerika, Doğu Avrupa, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu için haklarını aldığını duyurdu. Moskova'daki bir aşk ilişkisinden kaçan ve Murmansk'ın Kuzey Kutbu limanına giderken küçük bir tren kompartımanında Rus madenciyle tanışan Finli bir kadının hikayesini anlatan film, Rosa Liksom'un romanına dayanıyor.
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Cannes Film Festivali'nde Wes Anderson'ın “The French Dispatch”inin galasına yoğun ilgi vardı. İki saat boyunca süren film, 74. Cannes Film Festivali'nde en fazla ayakta alkışlan filmlerden biri oldu. Alkışlar dokuz dakika boyunca devam etti.
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Bir manastırda müstehcen seks sahneleri içeren, Paul Verhoeven'in tartışmalı filmi “Benedetta”, Cannes Film Festivali'nde ilk izleyicilerine kavuştu. Dönem draması, 74.Cannes Film Festivali'nde beş dakika boyunca ayakta alkışlandı.
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İngiliz oyuncu Jodie Turner-Smith'in 74. Cannes Film Festivali kırmızı halısında taktığı 17 bin sterlin değerindeki mücevherleri otel odasından çalındı. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.
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Oyuncu Sean Penn, kızı Dylan Frances Penn'in “Flag Day” filmindeki ilk başrolü için duygusal bir konuşma yaptı. Övgü dolu açıklamaları, alkış sesleriyle bölündü ve sanatçı dört dakika boyunca ayakta alkışlandı.
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Hızlı ve Öfkeli’nin 20 yıllık serisinin son filmini izlemek için şezlong bulma umuduyla yüzlerce sinemasever, Croisette boyunca sıraya girdi.
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Suudi Arabistan, Cannes'a geri döndü. 2017'de dini sebeplerde 35 yıllık sinema yasağını kaldırdığından beri, film endüstrisi faaliyetinin her alanında patlama yaşayan Suudi Arabistan, festivalin ilgi odakları arasındaydı.
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Cannes Film Festivali'ne katılan manken Bella Hadid'in kırmızı halıda taktığı Schiaparelli imzalı "altın akciğer" temalı kolyesi moda dünyasının gündemine oturdu.