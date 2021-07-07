74. Cannes Film Festivali başladı

74. Cannes Film Festivali, 6 Temmuz Salı günü başladı. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle iptal edilen festival, bu yıl mayıs ayı yerine temmuzda gerçekleşebildi. Fransa’nın haziran Koronavirüs karşı sokağa çıkma yasağını kaldırılmasının ardından, katı sosyal mesafe ve enfeksiyon kontrol kuralları altında da olsa festival başladı.
211
Organizatörler, festival alanının yakınında bir aşılama alanı ve bir test merkezi kurdular. Fransa’da açık havada maske takmak artık zorunlu olmasa da, festival katılımcılarının hala kapalı alanlarda maske takmaları gerekiyor.
311
JÜRİ BAŞKANI: SPIKE LEE -ABD’li yönetmen Spike Lee, Cannes Film Festivali’nin jüri başkanlığını yapan ilk AfroAmerikalı oldu. Lee, Maggie Gyllenhaal, Melanie Laurent ve Fransız pop yıldızı Mylene Farmer dahil olmak üzere çoğunluğu kadınlardan oluşan sekiz kişilik bir jüriye başkanlık ediyor. Lee, Cannes’ın müdavimlerinden biri hatta son filmi “BlacKkKlansman” 2018’de Cannes Grand Prix’sini kazanmıştı.
411
Adam Driver ve Marion Cotillard’ın başrollerini paylaştığı müzikal, Cannes Film Festivali’ni başlattı. Fransız yönetmen Leos Carax’ın yönettiği etkileyici ve son derece teatral “Annette”, 2020’de Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmiş ve Cannes’ı beklemişti.
511
Annette’in galası için kırmızı halıya çıkan konuklardan biri verdiği pozla oyunculardan âdeta rol çaldı. Altın varak desenli krem pilili etek giyen kadın, sol kolunu başının arkasına koyarak poz verdi ve bluzu yükselerek göğüslerinin tam olarak görünmesine neden oldu.
611
Festival’de, Onursal Altın Palmiye Ödülü’nün Jodie Foster’a verileceği açıklandı. Jeanne Moreau, Bernardo Bertolucci, Jane Fonda, Jean-Paul Belmondo, Manoel de Oliveira, Jean-Pierre Léaud, Agnès Varda, Alain Delon gibi sanatçıların onur konuğu olduğu listeye Foster da katıldı.
711
Kırımız halıda şık görüntüler: Fransız oyuncu Elsa Zylberstein