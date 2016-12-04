700 dolar verip tüysüz diye aldığı kedi, 'tüylü' çıktı!
04 Aralık 2016 21:25
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Kanada, Alberta’da yaşayan JoAnne Dyck isimli kadın 700 dolar vererek Sfenks cinsi zannettiği tüysüz bir kedi satın aldı.Ancak eve gelen kedi diğer Sfenks cinsi kedilerle anlaşamıyordu. Hep huysuz ve mutsuz görünüyordu. Durumu arkadaşına anlatan Dyck, kediyi veterinere götürmeye karar verdi.
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Veteriner kedinin tüylü bir kedi olduğunu ve tüm tüylerinin ve bıyıklarının derisine kadar tıraş edildiğini söyledi. Zavallı kedinin huysuzluğu ve mutsuzluğu vücudunda bulunan tıraş yaralarından kaynaklanıyordu. Bu yaraların bazıları mikrop kapmıştı ve kuyruğu bu sebepten kesilebilirdi.
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Sahiplenmek yerine satın almayı seçen ve dolandırılan kadın şöyle diyor: “Ben annesini istediği için ağladığını sanmıştım fakat büyük ihtimal acı çekiyordu.”Dolandırlan Dyck, Adı Vlad koyulan kediciği başka bir kadına satıyor. Vlad şimdi çok daha iyi ve onu tüylü veya tüysüz olduğu için değil bir can olduğu için seven bir aile ile yaşıyor.
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Ancak Vlad son olmayacak. Cins adı altında hayvan satışının yapıldığı ülkemizde de satılan hayvanlarının çoğu hasta ve zor şartlar altında satılmayı bekliyorlar. Havaların gittikçe soğuduğu şu günler sokakta yüzlerce can varken lütfen satın almayıp sahiplenin!
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Tüysüz Sfenks tesadüfen ortaya çıkmış kedi türlerinden biridir. Kanada’nın Toronto şehrinde genetik mutasyon sonucu, siyah beyaz evcil bir kediden tüysüz bir yavru meydana geldi. Kedinin sahipler doğan bu tüysüz kedinin eşsiz olduğunu farkedip çoğaltmak için harekete geçtiler. Bu ilk tüysüz erkek kedi ve 1970’lerin ortalarında doğan bütün tüysüz kediler, Devon Rex türü gibi tüyü olan kedilerden doğdular. Tüysüzlük geni çekiniktir. Bu yüzden ilk tüylü-tüysüz eşleşmelerinden bazı kediler tüylü ve bazıları tüysüz doğmuştur.
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Aslen Kanada Tüysüz Kedileri olarak bilinen tür, Uluslararası Kedi Derneği üreticileri tarafından, Mısır çöllerinde bin yıllar boyu rüzgarların, suyun ve kumun sebep olduğu erezyonlara dayanmış eski ve pürüzsüz kireçtaşından heykelleri referans alarak Sfenks adı verilmiştir.
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Sfenksler Amerikan Kedi Meraklıları Derneği, Kedi Meraklıları Derneği, ve Uluslararası Kedi Derneği dahil birçok kedi kuruluşu tarafından kabul görmüştür.