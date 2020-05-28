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'Kahrolsun bağzı şeyler': Gezi eylemlerinin unutulmayan duvar yazıları

Taksim Gezi Parkı eylemlerinin üzerinden 7 yıl geçti. İş makinelerinin Gezi Parkı'na girdiği ve çalışmalara başladığı bilgisinin sosyal medya üzerinden yayılmasıyla birlikte başlayan eylem, parkta nöbet tutan çevre aktivistlerinin çadırlarının yakılmasıyla büyük tepki toplamış ve olayların Türkiye çapına yayılmasına ve hükümet karşıtı bir kimlik kazanmasına neden olmuştu.

28 Mayıs 2020 00:00

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İşte, Gezi Parkı eylemlerinin akılda kalan duvar yazıları...

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