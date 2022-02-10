7 yeni film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 7 film vizyona girecek.
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Uncharted - Uncharted, genç ve korkusuz Nathan Drake ile kıvrak zekalı ortağı Victor Sullivan'ın çıktıkları ilk hazine avında yaşadığı maceraları konu ediyor.
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Nil'de Ölüm (Death on the Nile) - Nil'de Ölüm, huzurlu tatili sırasında balayında olan bir kadının öldürülmesiyle kendisini bir cinayet soruşturmasında bulan dedektif Hercule Poirot'un hikayesini konu ediyor.
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Malazgirt 1071 - Malazgirt 1071, Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Savaşı'nın hikayesini konu ediyor.
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Evlen Benimle (Marry Me) - Evlen Benimle, aldatıldığını öğrenmesiyle tanımadığı biriyle evlenmeye karar veren bir süperstarın hikayesini konu ediyor.
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İsmetse Olur - İsmetse Olur, bir grup yabancının Kısmetli köyüne gelmesiyle yaşananlar konu ediliyor.
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Lietli: Cin Kabilesi - Lietli: Cin Kabilesi, bir cin kabilesi tarafından tehdit edilen bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor.
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Bergman Adası (Bergman Island) - Bergman Adası, yeni filmlerinin senaryosunu yazmak için bir adaya giden sinemacı bir çiftin hikayesini konu ediyor.