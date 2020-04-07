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7 Nisan Dünya Sağlık Günü: İşte Koronavirüs'le mücadele eden sağlık çalışanları

07 Nisan 2020 13:01

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Bugün 7 Nisan Dünya Sağlık Günü. Sosyal medya kullanıcıları, Koronavirüs'le mücadele eden sağlık çalışanları destek paylaşımları yaptı, Dünya Sağlık Günü'nü kutladı. İşte sağlık çalışanlarının Koronavirüs'le mücadelesini gösteren kareler...

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Filistinli tasarımcı Muhammed Al-Amoudi'nin Gazze'deki sağlık çalışanlarını 'Superman' logosuyla tasarladı.

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İtalya'nın Cremona kentinde hemşire Elena Pagliarini tam 19 saat aralıksız çalıştıktan sonra bilgisayarın önüne başını yaslayarak uyuya kalmıştı. Fotoğraf Koronavirüs'le mücadelenin sembolü haline geldi.

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Koronavirüs'ün sıfır noktası Vuhan şehrinde virüsün yayılmasını durdurmak için haftalardır gece gündüz çalışan Çinli tıbbi ekiplerin maruz kaldığı yüz yaralarını ve yorgunluklarını gözler önüne seren fotoğraf sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü, birçok kullanıcı fotoğrafı paylaştı.

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Koronavirüs'ün merkezi Vuhan'da salgının kontrol altına alınması üzerine evlerine dönen sağlık çalışanları...

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Koronavirüs'le yoğun mücadele sonrası hastanelerde uyuya kalan sağlık çalışanları...

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Bir sosyal medya kullanıcısı, sağlık çalışanları için 'Superman', 'Covid - 19' kurtarıcıları diyerek tasarladığı fotoğrafı paylaştı.

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Türkiye'de Koronavirüs'le mücadele sağlık çalışanları...

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Rize'de Koronavirüs'ü yenen 2 hemşire görevlerine tekrar geri döndükleri kare...

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ABD'de de bir hastanedeki sağlık çalışanları.

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Vuhan'da Covid-19 hastaları için belirlenen Jinyintan Hastanesi'nde izolasyon koğuşunda çalıştıktan sonra hemşire Cao Shan'ın yüzünde görülen maske izleri.

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Hemşireler İtalya'daki Cremona Hastanesi'nde kucaklaşıyor. (AFP)

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Vuhan Çocuk Hastanesi'nin izolasyon koğuşunda Koronavirüs tanısı konulan bir bebeğe bakan hemşire.

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Bir doktor, Vuhan Birliği Hastanesi'nde sezaryen öncesi bir kadını izole ediyor.

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Roma'da bir ambulansta bir Koronavirüs hastası ve bir sağlık çalışanı.

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Kenya'nın Nairobi kentinde sağlık çalışanları bir kadının vücut sıcaklığını ölçüyor.

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Küba'dan gelen sağlık çalışanları,İtalya'ya yardım için Milano yakınlarındaki Malpensa Havaalanı'na iniyor.

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Sağlık personelleri Vuhan'daki Leishenshan Hastanesi'nden taburcu edilen bir hastaya el sallıyor.

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