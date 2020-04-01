'7. Koğuştaki Mucize', ABD ve Fransa'da Netflix'ten en çok izlenen yapım oldu
01 Nisan 2020 12:18
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'7. Koğuştaki Mucize', ABD ve Fransa'da Netflix'ten en çok izlenen yapım oldu | Geçtiğimiz yılın en çok izlenen filmi 7. Koğuştaki Mucize, Netflix'te yayınlanmaya başladıktan sonra yurt dışında da büyük beğeni topladı.
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Film, ABD ve Fransa Netflix listelerinde birinci sıraya yerleşti.
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Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği, Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı ve 1983 yılında sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan, haksız yere hapse atılan Memo ile yedi yaşındaki kızı Ova’nın tekrar birbirlerine kavuşmaya çalışmalarını anlatan 7. Koğuştaki Mucize geçtiğimiz yıl 5 milyon 316 bin 933 seyirci tarafından izlenmiş ve 2019’un en çok izlenen filmi olmuştu.
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Film, bir süre önce Netflix’te yayınlanmaya başladı.
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Film ilk önce ABD listesinde ardından Fransa'nın listesinde birinci sıraya yerleşti. Hatta Netflix Fransa, filmde sıkça geçen 'Lingo Lingo'yu tweetledi ve 100 binin üzerinde beğeni aldı.