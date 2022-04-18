7 kişi hayatını kaybetti; Rus güçlerinin bombardımanı ardından Lviv'den kareler
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşın 54’üncü gününde Lviv şehrinde bombardıman gerçekleşti. Rus güçlerinin Lviv’de askeri tesisleri ve bir araç tekerleği servis noktasını vurması üzerine yedi kişinin hayatını kaybettiği, birçok yaralı olduğu biliniyor.
18 Nisan 2022 15:15
15
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşın 54’üncü gününde Lviv şehrinde bombardıman gerçekleşti. Rus güçlerinin Lviv’de askeri tesisleri ve bir araç tekerleği servis noktasını vurması üzerine yedi kişinin hayatını kaybettiği, birçok yaralı olduğu biliniyor.
25
BBC, Rus güçlerinin vurduğu Lviv’den kareler paylaştı:
35
7 kişi hayatını kaybetti; Rus güçlerinin bombardımanı ardından Lviv'den kareler
45
7 kişi hayatını kaybetti; Rus güçlerinin bombardımanı ardından Lviv'den kareler
55
7 kişi hayatını kaybetti; Rus güçlerinin bombardımanı ardından Lviv'den kareler