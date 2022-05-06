7 dizi televizyon ekranlarına veda edecek

İşte sezon sonuna haftalar kala final yapacağı kesinleşen diziler...
06 Mayıs 2022 14:30
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TRT 1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı, 17 Mayıs akşamı 71. bölümüyle ekranlara veda edecek. Gülseren Budayıcıoğlu’nun senaryo tasarımını üstlendiği Masumlar Apartmanı’nın final kararı, dizinin 2. sezonda hedeflenen reytinglere ulaşamaması nedeniyle geldiği öğrenildi.
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Başrolünde Gökçe Bahadır’ın yer aldığı Fox TV dizisi Evlilik Hakkında Her Şey’in sezon sonunda final yapması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, Reyting listelerinde rakiplerinin gerisinde kalan dizi, yurt dışı satışları iyi gittiği için sezon sonuna kadar devam edecek.
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Show TV'de yer alan Üç Kuruş dizisi de ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Kanal, Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç’un başrolünde yer aldığı diziyi düşük reytingleri nedeniyle 28. bölümüyle bitirmeye hazırlanıyor. Üç Kuruş 23 Mayıs'ta final yapacak.
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Kanal D’de yayınlanan Sadakatsiz dizisi, 25 Mayıs Çarşamba akşamı 60. bölümüyle final yapacak. İlk sezonunda her hafta sosyal medyada gündem olan Sadakatsiz'in son dönemde senaryoda sıkıntı yaşadığı yorumları yapılmıştı.
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TRT 1’de yayınlanan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin de final yapması bekleniyor. Yüksek maliyete karşılık düşük reyting nedeniyle dizinin, sezon sonunda final yapacağı konuşuluyor. Dizinin final tarihiyle ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadı.
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ATV'nin reyting rekortmeni dizileri arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova'nın final tarihi konuşuluyor. Televizyon Gazetesi'nde yer alan habere göre, dizinin 9 Haziran akşamı 140. bölümüyle final yapacağı iddia edildi.
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Show Tv’de yeni başlayan Oğlum dizisi, beklenen başarıyı gösteremeyerek ekranlara erken veda eden diziler arasında yer alacağı konuşuluyor.