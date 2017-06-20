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Portekiz'deki yangın neden çıktı, hükümet ne ile eleştiriliyor?

20 Haziran 2017 12:43

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Portekiz'de Başkent Lizbon'un dağlık kesimlerinde çıkan yangında 62 kişi yaşamını yitirdi. Pedrogao Grande Belediye Başkanı Valdemar Alves, "Bu bölge ormanları nedeniyle yangın görülen yerlerden biriydi, ancak bu büyüklükte bir trajedi daha önce hiç yaşanmamıştı" dedi

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Başbakan Antonio Costa

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Portekiz'de bazı bölgelerde 40 dereceyi bulan sıcak hava dalgaları yaşanıyordu.

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Yangının ardından, ülkede üç günlük yas ilan edilmişti.

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Hükümet yetkilileri, çoğu kişinin arabalarıyla yangından kaçmaya çalışırken hayatlarını kaybettiklerini açıkladı

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Afet bölgesinden geçen bir otoyol yangında kaldı. Otoyolu kullanan otomobillerdeki insanlar yanarak ve dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

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AB Komisyonu da bölgeye pek çok itfaiye gönderdi.

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Diğer yandan Portekizli itfaiyeciler Portekiz Hükümetinin Avrupa Birliği'ne geç haber verdiğini söyleyerek eleştirdi. Portekiz Hükümeti yangından 14 saat sonra AB ülkelerinden yardım istedi.

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Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Stylianides, AB'nin yardıma hazır olduğunu, Portekiz'in yardım talebi üzerine İspanya ve Fransa'nın bölgeye yardım söndürme uçakları gönderdiğini kaydetti.

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Yangın nedeniyle en az 50 kişi de yaralandı. Yaralananlar arasında itfaiye görevlilerinin de olduğu belirtiliyor.

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Kamu televizyonu RTP, yaralanan itfaiyecilerden altısının durumunun ciddi olduğunu, iki itfaiyecininse kayıp olduğunu duyurdu.

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Yangının nedeni henüz bilinmiyor, ancak Başbakan Costa, sert fırtınanın muhtemel nedenlerden biri olduğunu açıkladı.

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Polis yetkilileri, yangının bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu çıktığını tahmin ediyorlar.

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