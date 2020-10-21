61 yaşındaki Burhan Öçal baba oldu
Geçtiğimiz mart ayında Melike Yıldırım ile nikah masasına oturan müzisyen Burhan Öçal, 61 yaşında baba oldu. İkilinin kızlarına Leyla adını verdiği öğrenildi
21 Ekim 2020 21:05
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Burhan Öçal, 61 yaşında baba oldu
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Dünyaca ünlü sanatçı ve oyuncu Burhan Öçal, geçtiğimiz yıl mart ayında Melike Yıldırım ile hayatını birleştirdi.
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Mutlu evlilikleri süren çiftten müjdeli haber geldi.
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İkili adına panda evlat edinen bir kurum, yazdıkları mesajda 61 yaşındaki Öçal'ın baba olduğunu ortaya çıkardı.
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Snob Magazin'in haberine göre; çift, kızlarına Leyla adını verdi.
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61 yaşındaki Burhan Öçal baba oldu
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