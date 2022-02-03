6 yeni film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6 film vizyona girecek.
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Dilberay - Dilberay, zorlu bir yaşam süren ve 2019 yılında hayata veda eden Dilber Ay’ın hayat hikayesini konu ediyor.
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Moonfall - Moonfall, ayın yörüngeden çıkıp, dünyaya doğru yaklaşması karşısında insanların yaşadıklarını konu ediyor.
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Afacanlar: İş Başa Düştü - Afacanlar: İş Başa Düştü, sabaha kadar oyun oynamak için gittikleri AVM'ye giren hırsızlarla büyük bir mücadeleye girişen bir grup çocuğun hikayesini konu ediyor.
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Kürtaj (L'Evénement) - Film, kürtajın yasa dışı olduğu 1963 yılında Fransa'da geçiyor. Geleceği parlak bir öğrenci olan Anne’in hayatı, hamile olduğunu öğrenmesiyle alt üst olur. Zor bir dönemden geçen Anne, eğitimini bitirmek ve proleter ailesinin sosyal kaderinden kaçmak için kürtaj yaptırmaya karar verir.
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Kabus Sokağı (Nightmare Alley) - Stanton ‘Stan’ Carlisle, kasaba kasaba dolaşan bir karnavalın ekibine katılmıştır. Amacı ise Matmazel Zeena'nın ve alkolik kocası Pete'in "zihin okuma" numaralarının sırrını çözmektir. Ancak bu konuda bir türlü başarılı olamamıştır.
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Arekalar - Doruk Tüzel'in yönetmen koltuğunda oturduğu korku türündeki "Arekalar"ın oyuncu kadrosunda Mert Engin, Hülya Yüksel, Reza Molazadeh, Ayşe Hasbin Ortaç, Hasan Çitil gibi isimler yer alıyor.