6 yeni film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6 film vizyona girecek.
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Louis Wain'in Renkli Dünyası- Louis Wain'in Renkli Dünyası, 1860- 1939 yılları arasında yaşayan ve çizdiği büyük gözlü kediler ile tanınan İngiliz ressam Louis Wain‘in hayatını konu alıyor.
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Seans - Seans, bir ruh çağırma seansına katıldıktan sonra kendilerini büyük bir kabusun içinde bulan bir grup öğrencinin hayatına odaklanıyor.
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Sword Art Online The Movie -Progressive- Scherzo of Dark Twilight - Sword Art Online The Movie -Progressive, oyun sırasında ölenlerin gerçek dünyada da öldüğü online bir oyunda sıkışıp kalan insanların hikayesini konu ediyor.
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Hatıra Kutusu - Bekar bir anne olan Maia, eşi görülmemiş bir Noel hediyesi aldığından geçmişe yolculuk yapar. Hediye olarak gelen şey içinde defterler, fotoğraflar ve kasetlerin olduğu bir kutudur.
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Son Görev - Son Görev, evlerine giren soygunculardan intikam almak için bir plan yapan bir adamın hikayesini konu ediyor.
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Kaptan Sabertooth ve Minik Korsanlar Kayıp Elmas Peşinde - Kaptan Sabertooth ve Minik Korsanlar Kayıp Elmas Peşinde, sahibinin tüm dileklerini yerine getiren Sihirli Elmas'ın peşine düşen minik korsanların hikayesini konu ediyor.