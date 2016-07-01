6. sezonun ardından en çok konuşulan Game of Thrones teorileri
01 Temmuz 2016 15:57
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Game of Thrones'da altıncı sezon sona erdi. Peki yedinci sezonda neler olacak?
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Bu teori olmaktan çıktı ve neredeyse tamamen emin olabiliriz ki Jon Snow, Rhaeger Targaryen ve Lyanna Stark'ın oğlu. Ned Stark'ın Lyanna'yı Tower of Joy'da ölü bir şekilde bulduğunu ve geriye Jon Stark'la döndüğünü biliyoruz. Çoğu kişi Lyanna'nın, Jon'u doğururken öldüğünü düşünüyor (ki sezon finalinde bu iddiayı destekleyen sahneler var). Ancak Jon'un Targaryen kanı taşıdığı konusunda hala şüpheleri olanlar da var. Bazıları Jon'un Daenerys gibi ateşken etkilenmediğini öne koyuyor. Bazıları da Jon'un ikizinin (ya da en azından kız kardeşinin) Meera Reed olabileceğini düşünüyor. Aynı yılda doğmuş, aynı saç şekline sahip ve aynı zamanda Lyanna'ya çok benziyor.
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Targaryen ailesini genişletirken bir de Tyrion'un kan bağını sorgulayalım. Birçok kişi Tyrion'un Tywin'in oğlu değil de Mad King'in oğlu olduğunu söylüyor (Hatırlarsanız Tywin, Tyrion tarafından öldürülmeden önce ona oğlu olmadığını söylemişti. Belki gerçekten oğlu olmadığını kastetmiştir) Birçok Game of Thrones hayranı Tyrion'ın sarışın olma sebebini Targaryen'den gelen beyaz saç genini almasına da bağlıyor. Tywin'in Baratheon'a katılmasının nedeni de Tyrion'un babasının aslında kim olduğunu öğrenmesiyle bağdaştıranlar var. Tyrion Lannister'ın bu ailenin bir parçası olması üç başlı ejderha kehanetini de doğruluyor. Dizide Tyrion, Daenerys'in ejderhalarını sakinleştirmeyi başardığı gibi kitaplarda da kendisinin küçüklükten beri ejderhalara ilgisi olduğu geçiyordu. 'A Song of Ice and Fire' Deanerys burada ateş, Jon Snow da buz. Yani Tyrion da şarkı olabilir. Ve üçünün anneleri de onları doğururken öldü
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Bir başka teoriye göre Tyrion gerçek bir Lannister ise, Cersei ve Jaime, Targaryen. Ensest ilişkiler Targaryen ailesine uzak bir kavram değil. Cersei'nin davranışları da Mad King'e sürekli benzetiliyor.
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Eğer Bran Stark geçmişi, geleceğe yön vermek için değiştiriyorsa belki White Walker'ları gördükten sonra Duvar'ı örmüş olabilir. Üstelik Bran'in küçüklüğünde en sevdiği hikaye duvarı ören Bran hakkındaydı. Acaba Bran, kendinden önce gelen tüm Brandon Stark'lar olabilir mi?
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Roose Bolton'un ölümsüz olduğu teorisi ve büyük ihtimalle bir White Walker olduğu düşüncesi var. Game of Thrones hayranları, bolton'ın Faceless Men 'teknolojisini' kullanarak çocuklarının yüzünü belli bir yaşa geldikten sonra çalıp kullandığını söylüyor. Dizide de Roose Bolton'ın hiç yaşlanmadığı söyleniyordu.
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Arya'nın Faceless Men hocası ile Arya'nın Water Dance öğretmeni olan Jaqen H'ghar ve Syrio Forel'in aynı kişi olduğu yönünde. İkisinin de konuşması aynı (The girl is not ready gibi). Ve ikisi de Arya'ya öldürücü bir yetenek öğretiyor. Game of Thrones kitabını okuyanlar aynı zamanda Kindly Man'in de aynı kişi olduğunu söylüyor. Bu teoriyi güçlü yapan olaylardan biri de, Arya'nın Syrio Forel tarafından öğretilen Water Dance tekniklerinin Faceless Men tarafından da desteklenmesi