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"6 sandviç, 1 ton balığı, 1 yetişkin kanguru"; işte dünyadan ilginç sosyal mesafe uyarıları

Dünyanın pek çok yerinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle insanlardan sosyal mesafe kurallarına uyması isteniyor. En az 1.5 metre olarak belirlenen sosyal mesafe kuralı farklı yöntemlerle insanlara anlatılabiliyor. İşte dünyanın farklı yerlerinden ilginç sosyal mesafe uyarıları:

24 Temmuz 2020 13:04

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Dünyanın pek çok yerinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle insanlardan sosyal mesafe kurallarına uyması isteniyor. En az 1.5 metre olarak belirlenen sosyal mesafe kuralı farklı yöntemlerle insanlara anlatılabiliyor. İşte dünyanın farklı yerlerinden ilginç sosyal mesafe uyarıları:

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Avustralya’nın Kuzey Toprakları bölgesinde sosyal mesafe futbol topu, 6 bumerang, 5 deniz kaplumbağası ve 1 küçük timsah boyutlarıyla anlatılıyor.

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Sidney Üniversitesi Veterinerlik fakültesinde binaya asılan poster, sosyal mesafeyi koalarla hesaplıyor.

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Sidney’de bulunan bir otelde ise sosyal mesafe olarak 1 yetişkin kanguru kadar alan açılması isteniyor.

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Japonya’da kamu sağlığı posterleri tasarlayan tasarımcı Eisuke Tachikawa ise bir ton balığı uzunluğunda mesafe uygulanmasını öneriyor.

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ABD’de bir restoran müşterilerinden 6 sandviç ya da 12 paket cips kadar sosyal mesafe uygulamasını istiyor.

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