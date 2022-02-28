6 parti 28 Şubat zirvesi öncesi Twitter'da buluştu; "Bugün, yeni bir başlangıç"
28 Şubat 2022 10:44
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6 muhalefet partisi bugün ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ çalışmasını ve ortak mutabakat metnini açıklayacak. Zirve öncesi muhalefet partileri birbirlerini etiketleyerek paylaşım yaptı.
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6 parti 28 Şubat zirvesi öncesi Twitter'da buluştu; "Bugün, yeni bir başlangıç"
37
6 parti 28 Şubat zirvesi öncesi Twitter'da buluştu; "Bugün, yeni bir başlangıç"
47
6 parti 28 Şubat zirvesi öncesi Twitter'da buluştu; "Bugün, yeni bir başlangıç"
57
6 parti 28 Şubat zirvesi öncesi Twitter'da buluştu; "Bugün, yeni bir başlangıç"
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6 parti 28 Şubat zirvesi öncesi Twitter'da buluştu; "Bugün, yeni bir başlangıç"
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6 parti 28 Şubat zirvesi öncesi Twitter'da buluştu; "Bugün, yeni bir başlangıç"
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