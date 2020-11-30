6 çocuklu aile brandayla kaplı evde yaşıyor; Elbi ailesi çocuklarını okula göndermek istiyor!
30 Kasım 2020 10:43
19
Ağrı'nın merkez Ağılbaşı köyünde 8 kişilik Elbi ailesi, çevresi brandayla kaplı banyosu ve mutfağı olmayan briketten evde yaşam mücadelesi veriyor.
29
Yaklaşık 8 yıl önce elindeki imkanlarla satın aldığı dört duvar bir yapıyı eve dönüştürdüğünü belirten Mehmet Salih Elbi, banyo ve mutfak yapamadığını söyledi.
39
Çocuklarının üşümemesi için evin dört bir yanını branda ile kaplayan Elbi, yazın köyde çobanlık yaptığını kışın ise işsiz olduğunu vurguladı.
49
Sıvası olmayan evde kışın çocuklarının üşütüp hasta olmasından endişelenen Mehmet Salih Elbil, "Kışın burası çok soğuk oluyor. Çocuklarımın hastalanmasından korkuyorum. Elimden geleni yaptım ama eksiklikler olduğu için burayı sıcak tutamıyoruz." diye konuştu.
59
Anne Yelden Elbi ise çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını bu nedenle onları okula gönderemedikleri için çok üzgün olduğunu belirtti.
69
Ailenin en büyük çocuğu olan Esmanur Elbi (14), ailesinin maddi imkanlarının yetersiz olmasından dolayı kardeşi Hüsna Elbi ile okulu bırakmak zorunda kaldıklarını söyledi.
79
14 ve 12 yaşında olan iki kızının maddi yetersizlikten ötürü okula gidemediğini belirten anne, "Onları öğretmen, doktor görmek her anne gibi benim de dileğim" diye konuştu.
89
6 çocuklu aile brandayla kaplı evde yaşıyor; Elbi ailesi çocuklarını okula göndermek istiyor!
99
6 çocuklu aile brandayla kaplı evde yaşıyor; Elbi ailesi çocuklarını okula göndermek istiyor!