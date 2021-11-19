T24 LogoT24 Logo

6 asrın en uzun Ay tutulması ABD'de görüntülendi

ABD’nin New Jersey eyaletinde, Kunduz ayı (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı sırasında 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşandı.

19 Kasım 2021 13:24

18

ABD doğu yakası saatiyle (EST) gece yarısı 01.02’de başlayan ay tutulması 04.02’de yüzde 99 tutulma oranına ulaştı.

28

581 yılın en uzun Ay tutulmasının yaşandığı anlarda ortaya çıkan kırmızı görüntüsü nedeniyle "Kanlı Ay" olarak da isimlendiriliyor.

38

6 asrın en uzun Ay tutulması ABD'de görüntülendi

48

6 asrın en uzun Ay tutulması ABD'de görüntülendi

58

6 asrın en uzun Ay tutulması ABD'de görüntülendi

68

6 asrın en uzun Ay tutulması ABD'de görüntülendi

78

6 asrın en uzun Ay tutulması ABD'de görüntülendi

88

6 asrın en uzun Ay tutulması ABD'de görüntülendi

kanlı ayay tutulmasıabden uzun ay tutulması
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24