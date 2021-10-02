58. Altın Portakal Film Festivali kırmızı halı ve galayla başladı
02 Ekim 2021 21:13
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Bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin açılışı 10 bin kişilik spor salonunda koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Ulusal Uzun Yarışma filmlerini değerlendirecek jüriye bu yıl Emin Alper başkanlık edecek. Alper’e eşlik edecek jüri üyeleri Ahmet Sesigürgil, Ayfer Tunç, Gaye Su Akyol, Hazal Kaya, Muhammet Uzuner ve Senem Tüzen açılış töreninde sahneye çıktı.
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Kırmızı halı ve açılış galasında, her yıl olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşandı. Görkemli geceye festivalde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek de açılış töreninde konuşma yaptı.
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Altın Portakal Film Festivali’nin 58’incisi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi. 10 bin kişilik Spor Salonu’nda gerçekleşen açılış töreni ise bu yıl da koronavirüs gölgesinde yapıldı. Törene katılan sanatçılardan bazıları koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla maskeleriyle kırmızı halıda yürüdü.
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Erol Evgin'in de sahne aldığı gala gecesinden kareler...
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58. Altın Portakal Film Festivali kırmızı halı ve galayla başladı
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58. Altın Portakal Film Festivali kırmızı halı ve galayla başladı
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58. Altın Portakal Film Festivali kırmızı halı ve galayla başladı
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58. Altın Portakal Film Festivali kırmızı halı ve galayla başladı
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58. Altın Portakal Film Festivali kırmızı halı ve galayla başladı
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58. Altın Portakal Film Festivali kırmızı halı ve galayla başladı