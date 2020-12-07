56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, balıkçılar köprülere akın etti
07 Aralık 2020 07:19
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56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, balıkçılar köprülere akın etti
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Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında, 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün (7 Aralık) saat 05.00'da sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafikte yoğunluk yaşanırken, balıkçılarda oltalarıyla köprülere akın etti.
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Koronavirüs vakalarındaki yükselişle birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Cuma günü saat 21:00'da başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05:00 itibariyle sona erdi.
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56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, balıkçılar köprülere akın etti
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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte, amatör balıkçılar da Galata Köprüsü'ne akın etti. Kısıtlamanın sona erdiği 05:00'dan itibaren oltalarını denize attı. Balıkçıların sosyal mesafe kurallarına uyması da dikkat çekti.
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Saatlerin 05.00'i göstermesiyle polis ekipleri uygulama noktalarından ayrıldı. Kısıtlamanın sona ermesiyle vatandaşlar, açılan trafikte yolculuk yaptı. Ankara'da araç geçişinin yoğun olduğu yerlerden olan Kızılay Kavşak'ta vatandaşların seyahat ettiği görüldü.
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İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, 56 saatlik haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması, yılbaşına kadar her haftasonu uygulanacak.