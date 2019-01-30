500 yıllık sütyen bulundu
Avusturya'da bir şatonun mahzeninde 500 yıllık sütyen keşfedildi. Böylece bir yüzyıl olduğuna inanılan sütyenin tarihi de değişmiş oldu.
30 Ocak 2019 10:03
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Mary Phelps Jacob, kadın giyimi tarihinde önemli bir isim. Modern sütyeni keşfederek 1914 yılında ilk kez patentini alan kişi.
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Jacob’un modern sütyeni keşfinden önce kadınların tek seçeneği korselerdi.
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Avusturya’daki eski bir kalede bir iç çamaşırı bulundu. Kalenin gizli mahzeninde yer alan iç çamaşırının 500 yıldan daha uzun bir zaman öncesine ait olduğu düşünülüyor.
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İç çamaşırı, Leonardo Da Vinci’nin hayatta olduğu zamanlara tekabül ediyor.
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500 yıllık sütyen ve külotun, dantelle süslenmiş olduğu görülüyor.
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500 yıllık sütyen bulundu
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