50. yılında pop art
30 Ekim 2013 18:44
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Pop Art'ın ellinci yılını kutlamak amacıyla Londra'daki Barbican Sanat Galerisi'nde açılan sergide 70 sanatçı ve tasarımcının 200'den fazla eseri sergileniyor
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Sergi, İngiltere'de Andy Warhol, Richard Hamilton ve Roy Lichtenstein gibi sanatçılarla poster, albüm kapakları ve mimari gibi ticari tasarım dünyası arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk büyük sergi
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1950'lerden 70'lere kadar gelişme gösteren Pop Art, beklenmedik kaynaklardan sanatsal ilham almıştı. (Sigara İçimi, 1971, Özel Koleksiyon, Siegen ©Estate of Tom Wesselmann)
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Konserve çorba kutularından, sigara izmaritlerinden heykeller yapıldı, sanatçılar gelenekleri zorladı
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Sanatçılar ayrıca dudak şeklindeki bu olağandışı mobilya gibi uygulamalarla sanatı galeriden evlere taşıdı
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Bazıları açısından hâlâ tartışmalı olsa da Pop Art'ın gerçek bir sanat olduğu artık günümüzde çok az kişi tarafından sorgulanıyor
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'Dönemin ruhunu yansıtan bu akımı sadece kutlamak yerine sergide pop olgusuna ayrıntılı bir bakış açısı sunuluyor' diyor küratör
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Sergi 9 Şubat'a kadar Barbican Sanat Galerisi'nde gezilebilecek (Verner Panton, Yüzme Havuzu, 1969) (BBC Türkçe)
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