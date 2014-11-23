50 yıl önce New York Times'a yazmıştı; hangileri gerçek oldu?
23 Kasım 2014 18:44
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1964'te The New York Times'a yazan Isaac Asimov, 50 yıl sonrasının dünyasını hayal etmeye çalışmıştı. O yıl yapılan Dünya Fuarı'na katılan ünlü yazar, termonükleer savaşın kıyısında dolaşan bir dünyada yaşamasına rağmen optimist görüşlere sahipti. Asimov teknolojinin ilerleyeceğini, insan nüfusunun artacağını ve hem denizlerin, hem de uzayın sınırlarını keşfedeceğimizi ve kendi yararımıza kullanacağımızı tahmin etmişti. İşte Asimov’un bugünümüze dair doğru bildiği icatlar…
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Asimov, 2014 yılındaki teçhizatların kablosuz çalışacağını tahmin etmişti. Bunun yerine gücünü radyoaktif izotoplardan alan, uzun ömürlü piller kullanılacaktı. Bu izotopları bulmanın zor olmayacağını, çünkü bunların fizyonla çalışan enerji santrallerinin bir yan ürünü olacağını da belirtmişti. Ayrıca bu enerji santralleri sayesinde dünyadaki insanların enerji ihtiyacının yarısı da karşılanıyor olacaktı. İzotoplu pillerin ömrü tükendiğinde ise, yalnızca üreticinin izni bulunan yerlerde imha edilebileceklerdi.
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Enerji ihtiyacının karşılanması için fizyona dayalı santraller kurulacaktı. Bunların dışında Arizona ile, Kazakistan’ın Negev kenti gibi yerlerdeki çöllerde de, büyük güneş enerjisi istasyonları kurulacaktı. Daha kalabalık ancak bulutlu yerlerde ise güneş enerjisi kullanmak pratik olmayacaktı. 2014’te yapılacak olan Dünya Fuarı’nda, uzaya kurulacak olan enerji santralleriyle güneş enerjisinden yararlanmak ve dev boyutlarda parabolik odaklanma cihazları kurmak ve enerjisi Dünya’ya bu yolla göndermek konusunda sunum ve tartışmalar yapılacaktı.
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Dünyanın bu teknik donanımlarla dolu imkanlarından herkes eşit şekilde yararlanamayacaktı. Büyük bir çoğunluk bu imkanlardan yararlansa da, aslında çok daha ‘yoksun’ hale gelecekti. Daha fazla paraları da olsa, dünyadaki gelişmiş kısımlardakinden çok daha geride olacaklardı.
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Bu yılda nüfusun 6 milyar 500 milyon kişiye dayanacağı tahmin edilmişti. Bu sayının yalnızca 350 milyon kişisi ise ABD’nin Boston kentinde yaşayacaktı. Bu yüzden de tüm dünyada doğum kontrolünü salık veren propagandalar yapılacak, bunun da ciddi sonuçları olacaktı. Dünya nüfusu henüz 3 milyarda tıkanıp kalmış durumda. Ama bu hızda giderse yakında, doğum kontrol yöntemlerine rağmen, Asimov’un hedeflerine de ulaşmamız mümkün.
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2014’te robot beynine sahip, insansız araçların üretilmesi için uğraşılacaktı. Bu sayede bir yerden bir yere gitmek kolaylaşacak, insanların yavaş refleksler yüzünden kaza yapması da önlenecekti. (Eda Utku/Radikal)