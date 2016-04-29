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Fransa’da 50 bin kişi çalışma yasasını protesto için yürüdü!

29 Nisan 2016 13:40

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Özellikle liseli gençlerin 31 Mart 2016'dan beri Republique Meydanı'nda düzenledikleri "Gece Ayakta" eylemlerinde zaman zaman polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Eylemlerin başlangıcından beri gözaltına alınıp bırakılanların sayısının 50'nin üzerinde olduğu belirtiliyor.

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Fransa'da işsizliği düşürme amacıyla hazırlanan çalışma yasası tasarısı, sendikalar tarafından "kazanılmış hakların elden alınması" olarak yorumlanıyor.

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Tasarıya göre günlük azami 10 saat olabilen çalışma süresi 12 saate çıkarılacak, iş sözleşmesinde değişiklik yapmak isteyen çalışanlar işten atılabilecek, yarı zamanlı çalışanların haftalık 24 saat olan asgari çalışma limiti düşürülecek, fazla mesailerde 5 kata kadar daha az ödeme yapılacak.

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Yasa tasarısı, şirket ve işverenlere çalışanlarının mesai süresini artırma ve maaşlarını düşürme yetkisi verirken 18 yaşından küçük, çıraklık eğitimi alanların günlük 10 saate kadar çalışabilmesini öngörüyor.

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Tasarıya karşı son 2 ayda 4. kez sokağa çıkan göstericiler, 1 Mayıs'ta da eylem yapacak.

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Çalışma piyasasına esneklik kazandırması hedeflenen tasarıya yönelik ülkenin 200 noktasında düzenlenen protestolarda göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.

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Paris'in yanı sıra Nantes'da düzenlenen yürüyüşte ise 25, Marsilya'da ise 57 kişi gözaltına alındı.

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Fransa'nın en büyük işçi konfederasyonu CGT, Paris'te yaklaşık 50 bin kişinin gösterilere destek verdiğini belirtirken polis ise 15 ila 16 bin kişinin Paris sokaklarında yürüdüğünü kaydetti.

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Yürüyüşün organizatörleri, Paris dışında yürüyüşe toplam katılımın en az 50 bin civarında olduğunu ifade etti.

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Gözaltı sayısının artacağı tahmin ediliyor.

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Protestocular dün de, aralarında dünya tiyatrosunun en önemli ekollerinden biri ve en eski ulusal tiyatro olan Paris'teki Comedie-Française'in de bulunduğu altı tiyatro binasını işgal etmişti.

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Paris'in ünlü meydanlarından Republique'te, "Gece Ayakta" eylemleri yaparak meydanda gece boyunca bekleyen daha çok liseli gençler ve işçilerin işgal ettiği tiyatrolar arasında 1968 Mayıs ayı protestolarında da işgal edilen Paris'teki Odeon Tiyatrosu da bulunuyor.

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Lille, Bordo, Montpeiller ve Caen'de de benzer eylemler olduğu, işgaller nedeniyle tiyatrolarda oyunların iptal edildiği bildirilmişti.

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