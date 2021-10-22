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5 yeni film vizyona girdi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek. Haftanın en dikkat çekici filmi, Denis Villeneuve'nin yönetmenliğini üstlendiği "Dune"

22 Ekim 2021 08:48

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5 yeni film vizyona girdi

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Dune: Bilim kurgu klasikleri arasında yer alan Dune'un yeni sinema uyarlaması, serinin ilk kitabını kaynak alarak Dune evrenini ve ana karakter Paul Atreides'in etrafında gelişen olayları konu ediniyor

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Minari: Amerikan yapımı film, 1980'li yıllarda ABD'nin Arkansas bölgesine göç edip burada kurdukları çiftlikle yeni bir hayata adım atmaya çabalayan Güney Koreli göçmen bir ailenin duygusal hikayesini odağına alıyor.

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Annete: Bir komedyen ile opera sanatçısı olan eşinin, Annette isminde bir kız çocuklarının olması sonrası değişen hayatlarını konu ediniyor

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Ziyaretçi: Atakan Şatıroğlu'nun yönetmenliğini yapıp başrolünde Serhat Göç, Kübra Dinç, Berkay Berkman ve İrem Kök ile birlikte oynadığı haftanın tek yerli yapımı "Ziyaretçi"; abisinin işlediği cinayetin arkasında farklı bir etmen olduğuna inanan ve bunu araştırmak için cinayet mahalline giden bir gencin hikayesini anlatıyor.

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Robot Ron Bir Sorun Var: Alessandro Carloni ve Jean-Philippe Vine'nin birlikte yönettiği animasyon film "Robot Ron Bir Sorun Var"; sosyalleşme sorunu yaşayan ortaokul öğrencisi Barney ile konuşabilen dijital bir cihaz olan Ron'un hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

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