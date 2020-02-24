İran'da meydana gelen 5.9'luk depremde evi yıkıldı, eşi ve 3 çocuğunu kaybetti
İran'ın Hoy kentindeki 5.9'luk deprem, Van'ın Başkale ilçesine bağlı 4 mahallede yıkıma neden oldu. Depremde evi yıkılan, eşi Reis Fırat (40), çocukları Fatma (7) ve Muhammet (6) Fırat ile 8 aylık bebeğini kaybeden Nebahat Fırat, çamaşır asmak üzere bahçeye çıktığı için enkaz altında kalmaktan kurtuldu.
24 Şubat 2020 10:06
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İran'ın Hoy kentindeki 5.9'luk deprem, Van'ın Başkale ilçesine bağlı 4 mahallede yıkıma neden oldu. Depremde evi yıkılan, eşi Reis Fırat (40), çocukları Fatma (7) ve Muhammet (6) Fırat ile 8 aylık bebeğini kaybeden Nebahat Fırat, çamaşır asmak üzere bahçeye çıktığı için enkaz altında kalmaktan kurtuldu.
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İran Hoy'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Van Başkale'de yıkıma yol açtı.
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Depremin vurduğu 4 mahalleden Özpınar, yıkımın en fazla olduğu yer oldu.
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Depremde 8 kişinin hayatını kaybettiği Özpınar Mahallesi'nde, 21 kişi de yaralandı.
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Fırat ailesinin yaşadığı kerpiç ev de depremde yerle bir oldu.
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Deprem anında çamaşır asmak üzere bahçede olan Nebahat Fırat'ın evi yıkılırken, eşi Reis Fırat, çocukları Fatma ve Muhammet Fırat ile 8 aylık bebeği enkaz altında kalıp, yaşamını yitirdi. Eşi ile 3 çocuğunu kaybetmesi nedeniyle büyük acı yaşayan Nebahat Fırat, evinin enkazının başında Kürtçe ağıtlar yakıp, feryat etti.
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. Depremde evin enkazında kalmaktan tek kişinin kendisi olduğunu anlatan Nebahat Fırat, "Mahallemizde 8 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 3'ü benim çocuklarım, 1'i de kocam. Yuvam yıkıldı. Allah'ım, sen bana yardım" dedi.
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5.9'luk depremde evi yıkıldı, eşi ve 3 çocuğunu kaybetti
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5.9'luk depremde evi yıkıldı, eşi ve 3 çocuğunu kaybetti
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5.9'luk depremde evi yıkıldı, eşi ve 3 çocuğunu kaybetti
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5.9'luk depremde evi yıkıldı, eşi ve 3 çocuğunu kaybetti
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5.9'luk depremde evi yıkıldı, eşi ve 3 çocuğunu kaybetti
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5.9'luk depremde evi yıkıldı, eşi ve 3 çocuğunu kaybetti
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5.9'luk depremde evi yıkıldı, eşi ve 3 çocuğunu kaybetti
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5.9'luk depremde evi yıkıldı, eşi ve 3 çocuğunu kaybetti
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5.9'luk depremde evi yıkıldı, eşi ve 3 çocuğunu kaybetti
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5.9'luk depremde evi yıkıldı, eşi ve 3 çocuğunu kaybetti
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5.9'luk depremde evi yıkıldı, eşi ve 3 çocuğunu kaybetti
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5.9'luk depremde evi yıkıldı, eşi ve 3 çocuğunu kaybetti
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5.9'luk depremde evi yıkıldı, eşi ve 3 çocuğunu kaybetti