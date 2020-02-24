T24 LogoT24 Logo

İran'da meydana gelen 5.9'luk depremde evi yıkıldı, eşi ve 3 çocuğunu kaybetti

İran'ın Hoy kentindeki 5.9'luk deprem, Van'ın Başkale ilçesine bağlı 4 mahallede yıkıma neden oldu. Depremde evi yıkılan, eşi Reis Fırat (40), çocukları Fatma (7) ve Muhammet (6) Fırat ile 8 aylık bebeğini kaybeden Nebahat Fırat, çamaşır asmak üzere bahçeye çıktığı için enkaz altında kalmaktan kurtuldu.

24 Şubat 2020 10:06

120

İran'ın Hoy kentindeki 5.9'luk deprem, Van'ın Başkale ilçesine bağlı 4 mahallede yıkıma neden oldu. Depremde evi yıkılan, eşi Reis Fırat (40), çocukları Fatma (7) ve Muhammet (6) Fırat ile 8 aylık bebeğini kaybeden Nebahat Fırat, çamaşır asmak üzere bahçeye çıktığı için enkaz altında kalmaktan kurtuldu.

220

İran Hoy'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Van Başkale'de yıkıma yol açtı.

320

Depremin vurduğu 4 mahalleden Özpınar, yıkımın en fazla olduğu yer oldu.

420

Depremde 8 kişinin hayatını kaybettiği Özpınar Mahallesi'nde, 21 kişi de yaralandı.

520

Fırat ailesinin yaşadığı kerpiç ev de depremde yerle bir oldu.

620

Deprem anında çamaşır asmak üzere bahçede olan Nebahat Fırat'ın evi yıkılırken, eşi Reis Fırat, çocukları Fatma ve Muhammet Fırat ile 8 aylık bebeği enkaz altında kalıp, yaşamını yitirdi. Eşi ile 3 çocuğunu kaybetmesi nedeniyle büyük acı yaşayan Nebahat Fırat, evinin enkazının başında Kürtçe ağıtlar yakıp, feryat etti.

720

. Depremde evin enkazında kalmaktan tek kişinin kendisi olduğunu anlatan Nebahat Fırat, "Mahallemizde 8 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 3'ü benim çocuklarım, 1'i de kocam. Yuvam yıkıldı. Allah'ım, sen bana yardım" dedi.

820

5.9'luk depremde evi yıkıldı, eşi ve 3 çocuğunu kaybetti

920

5.9'luk depremde evi yıkıldı, eşi ve 3 çocuğunu kaybetti

1020

5.9'luk depremde evi yıkıldı, eşi ve 3 çocuğunu kaybetti

1120

5.9'luk depremde evi yıkıldı, eşi ve 3 çocuğunu kaybetti

1220

5.9'luk depremde evi yıkıldı, eşi ve 3 çocuğunu kaybetti

1320

5.9'luk depremde evi yıkıldı, eşi ve 3 çocuğunu kaybetti

1420

5.9'luk depremde evi yıkıldı, eşi ve 3 çocuğunu kaybetti

1520

5.9'luk depremde evi yıkıldı, eşi ve 3 çocuğunu kaybetti

1620

5.9'luk depremde evi yıkıldı, eşi ve 3 çocuğunu kaybetti

1720

5.9'luk depremde evi yıkıldı, eşi ve 3 çocuğunu kaybetti

1820

5.9'luk depremde evi yıkıldı, eşi ve 3 çocuğunu kaybetti

1920

5.9'luk depremde evi yıkıldı, eşi ve 3 çocuğunu kaybetti

2020

5.9'luk depremde evi yıkıldı, eşi ve 3 çocuğunu kaybetti

ETİKETLER

irandeprem5.9vanbaşkale
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24