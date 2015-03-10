Türkiye’yi uçuşa hazırlayan 4G ile neler değişecek?
10 Mart 2015 12:09
114
Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, mobil iletişimde 4G yetkilendirme ihalesini Mayıs ayında tamamlayıp yılsonunda hizmete sunacaklarını söyledi. 3G'de görülen kapsama alanı sorununu çözmesi beklenen 4G'de bağlantı hızı, 100 Mbps wi-fi'de ise 1 Gbps'ye kadar çıkabiliyor.
214
3G teknolojisinin bir sonraki adımı olan 4G sayesinde akıllı cihazların veri indirme hızında gözle görülür bir hız artışı yaşanacak. 3G'ye sahip bir cihazla oyun yüklemek ortalama 3 dakika sürerken, bu hız 4G'de 25 saniyeye düşüyor.
314
Müzik indirme 3G'li bir cihazda kullanıcılar ortalama 10 saniyede müzik indiriyor.
414
Müzik indirme 4G bu süreyi 1 saniyeye düşürüyor.
514
Video izleme 3G'de video yüklemek isteyen kullanıcılar ortalama 20 saniye beklemek zorunda.
614
Video izleme 4G'de işe bu süre 1 saniye.
714
HD video izleme HD video izlemek için gereken bekleme süresi 3G'de 1.5 dakika.
814
HD video izleme 4G ise bu süreyi 30 saniyeye düşürüyor.
914
1014
Fotoğraf indirme 3G'li bir cihaz ortalama 25 saniyede fotoğraf indirebiliyor.
1114
Fotoğraf indirme 4G'de ise kullanıcılar 1 saniyede bu işlemi yapabilecek.
1214
Telekomünikasyon'da dördüncü nesil kablosuz telefon teknolojisi 4G, ilk olarak 2007 yılında Güney Kore'de kullanılmaya başladı, şu anda ise 50'ye yakın ülkede hizmet veriyor.