47. People's Choice ödülleri sahiplerini buldu
08 Aralık 2021 11:58
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Amerikan People’s Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri, dün gece Santa Monica'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İşte 47. People's Choice Ödülleri'nin kazananları:
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Yılın Halk İkonu: Halle Berry
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Yılın Filmi: Black Widow
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Yılın Komedi Filmi: Free Guy
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Yılın Aksiyon Filmi: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
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Yılın Dram Filmi: Cruella
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Yılın Aile Filmi: Luca
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Yılın Erkek Film Yıldızı: Dwayne Johnson - Jungle Cruise
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Yılın Kadın Film Yıldızı: Scarlett Johansson - Black Widow
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Yılın Erkek TV Yıldızı: Tom Hiddleston - Loki
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Yılın Kadın TV Yıldızı: Ellen Pompeo - Grey's Anatomy
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