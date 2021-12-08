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47. People's Choice ödülleri sahiplerini buldu

08 Aralık 2021 11:58

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Amerikan People’s Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri, dün gece Santa Monica'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İşte 47. People's Choice Ödülleri'nin kazananları:

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Yılın Halk İkonu: Halle Berry

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Yılın Filmi: Black Widow

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Yılın Komedi Filmi: Free Guy

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Yılın Aksiyon Filmi: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

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Yılın Dram Filmi: Cruella

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Yılın Aile Filmi: Luca

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Yılın Erkek Film Yıldızı: Dwayne Johnson - Jungle Cruise

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Yılın Kadın Film Yıldızı: Scarlett Johansson - Black Widow

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Yılın Dizisi: Loki

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Yılın Erkek TV Yıldızı: Tom Hiddleston - Loki

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Yılın Kadın TV Yıldızı: Ellen Pompeo - Grey's Anatomy

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