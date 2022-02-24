45 bin TL'lik krem önerdiği iddia edilen Yasemin Özilhan: O kremi tavsiye de etmem kullanmam da
24 Şubat 2022 10:39
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Sosyal medya hesabından 45 bin TL değerindeki bir kremi önerdiği iddiasıyla gündeme gelen Yasemin Özilhan TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programında yaptığı açıklamada, "45 bin TL'lik kremi ne tavsiye ederim ne de kullanırım" diyerek iddiayı yalanladı.
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Oyunculuğu bırakarak sosyal medya fenomenliği yapmaya başlayan Yasemin Özilhan, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
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Özilhan son olarak dünyaca ünlü bir markanın bakım kremlerini önerdi. Ünlü ismin önerdiği kremin 45 bin TL olduğunu ileri süren sosyal medya kullanıcıları, Twitter'dan tepki gösterdi.
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Hakkındaki iddianın ardından 2. Sayfa programının sunucularına mesaj atan Yasemin Özilhan, "Ben de sayenizde 45 bin TL'ye krem olduğunu öğrendim. Aynı marka olabilir ama çeşitleri farklı. 45 bin TL'lik kremi ne tavsiye ederim ne de kullanırım.
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Bugüne kadar hakkımda çıkan yalan haberlerin hiçbirini düzeltme ihtiyacı hissetmedim. Ancak ekonomik olarak bulunduğumuz bu süreçte hakkımda bu şekilde yanlış haber yapılıp insanlara hedef gösterilmem beni son derece rahatsız etti" ifadelerini kullandı.