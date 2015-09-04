40 yaşını geçmemiş 40 başarılı isim
04 Eylül 2015 17:55
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CNNMoney sitesi küresel ekonominin 40 yaşının altındaki 40 başarılı iş dünyası ismini sıraladı. Sıralamada teknoloji dünyası liderleri ilk sıralarda yer aldı. İşte o isimler…
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Tatlı ve patiseri şirketi Cinnabon'un Başkanı. 35 yaşında.
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Ralph & Russo adlı tekstil şirketinin CEO'su ve Kreatif Direktörleri. Sırasıyla 31 ve 35 yaşındalar.
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İnternet üzerinden ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmeti sunan Coursera şirketinin kurucusu. 37 yaşında.
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Araştırma şirketi Mu Sigma'nın kurucusu. 39 yaşında.
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City of New York adlı internet şirketinin Müdürü Rachel Haot, 30 yaşında.
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Revolution Foods şirketinin yöneticileri. Sırasıyla 38 ve 35 yaşlarındalar.
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Indiegogo adlı hayırseverlik kuruluşunun kurucuları. Sırasıyla 34, 35 ve 34 yaşlarındalar.
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Drybar güzellik salonu zincilerinin kurucusu 38 yaşında.
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Story adlı şirketin kurucusu 36 yaşında.
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Wayfair adlı ev donanımı şirketinin kurucularından ve mali işlerinden sorumlu genel müdürü. 39 yaşında.
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Birchbox güzellik danışmanlığı şirketinin kurucuları. İkisi de 30 yaşında.
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TAM Airlines şirketinin CEO'su. 38 yaşında.
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Lanmark Technology adlı şirketin kurucusu ve CEO'su. 38 yaşında.
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Glow adlı teknoloji şirketlerine mali destek sağlayan şirketin kurucusu, 38 yaşında.
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Spotify müzik dinleme uygulamasının yaratıcısı ve şirketin kurucusu. 30 yaşında.
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270 Strategies adlı danışmanlık şirketinin fon partnerlerinden. 35 yaşında.
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BuzzFeed adlı internet sitesinin kurucularından ve CEO'su. 39 yaşında.
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Eclipse Resources adlı şirketin CEO'su 39 yaşında.
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Tumblr adlı popüler fotoğraf paylaşım sitesinin kurucusu. 27 yaşında.
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ZocDoc adlı şirketin kurucusu ve CEO'su. 37 yaşında.
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SolarCity adlı şirketin kurucularından ve CEO'su.
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OKCupid kurucularından ve yönetim kurulu üyelerinden. Aynı zamanda Match Inc. adlı şirketin CEO'su. 36 yaşında.
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Tata Starbucks Limited şirketinin CEO'su. 34 yaşında.
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Popüler müzisyen. Aynı zamanda i.am.plus adlı şirketin Başkanı. 38 yaşında.
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Mara Group'un kurucusu. 32 yaşında.
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Google yöneticisi. 38 yaşında.
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Viacom Media Networks yöneticisi. 39 yaşında.
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Yelp adlı internet sitesinin kurucusu. 35 yaşında.
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Visa Başkanı. 38 yaşında.
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Box adlı yazılım şirketinin kurucularından ve CEO'su.
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Uber adlı teknoloji şirketinin kurucusu ve CEO'su. 37 yaşında.
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Fidelity Investments adlı yatırım şirketinin portföy yöneticilerinden. 37 yaşında.
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Instagram'ın kurucusu. 29 yaşında.
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Pinterest şirketinin kurucusu. 31 yaşında.
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BT Group's Openreach CEO'su. 38 yaşında.
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Berkshire Hathaway şirketinin finansal danışmanlarından. 29 yaşında.
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ABD Hazine Bakanlığı Baş Kalemi, 38 yaşında.
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BGI adlı şirketin Genel Direktörü. 37 yaşında
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Airbnb adlı internet üzerinden günlük, haftalık ve aylık ev kiralama sitesinin kurucuları. Sırasıyla 32, 32 ve 30 yaşındalar.
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Blackrock adlı şirketin Kıdemli Direktörü. 39 yaşında.
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Fiat Yönetim Kurulu Başkanı. 37 yaşında.
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Facebook kurucusu. 29 yaşında
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Twitter kurucusu. 36 yaşında.
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Yahoo CEO'su ve Başkanı. 39 yaşında.
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