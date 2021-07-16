40. İstanbul Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu
16 Temmuz 2021 13:38
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali 1 Nisan-13 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. 40. İstanbul Film Festivali’nde uluslararası ve ulusal yarışmalarda toplam 45 film yarıştı.
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Gösterimlerini 100.000’e yakın izleyicinin takip ettiği İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü için, yapımı 2020-2021 sezonunda tamamlanan 13 film yarıştı. Ulusal Yarışma Jürisi bu yıl yönetmen Tolga Karaçelik başkanlığında toplandı. Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri ise oyuncu Ece Dizdar, sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Naz Erayda Kurdoğlu, yapımcı Nadir Öperli ve yazar Şebnem İşigüzel oldu.
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Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Emre Erdoğdu’nun yönettiği 'Beni Sevenler Listesi' kazandı. Ödülü Erdoğdu'ya Tolga Karaçelik takdim etti.
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En İyi Yönetmen ödülü, Çatlak filmiyle Fikret Reyhan’a verildi. Ercan Kesal’ın açıkladığı ödül Anadolu Efes Kültürel Pazarlama Müdürü Orçun Ejder tarafından takdim edildi.
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Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’ne Tufan Taştan’ın yönettiği Sen Ben Lenin filmi layık görüldü. Ödül Orçun Behram tarafından takdim edildi.
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En İyi Kadın Oyuncu Ödülü 'Dirlik Düzenlik' filmindeki rolüyle Asiye Dinçsoy’a ve 'Sardunya' filmindeki rolüyle İlayda Elif Elhih’e verildi. Ödülleri Salih Güney takdim etti.
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En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Beni Sevenler Listesi filmindeki rolüyle Halil Babür kazandı. Ödülü Ece Dizdar takdim etti.
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En İyi Senaryo Ödülü’nü Çatlak filmiyle Fikret Reyhan kazandı. Ödülü Alametifarika Kurucu Ortağı ve Tasarım Direktörü Uğurcan Ataoğlu takdim etti.
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En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’nü Sardunya filmiyle Orçun Özkılınç kazandı. Ödülü Naz Erayda verdi.
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En İyi Kurgu Ödülü’nü Cemil Şov filmiyle Evren Luş kazandı. Ödülü Nadir Öperli verdi.
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İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri, bu yıl "jet rejisör" lakaplı yönetmen Çetin İnanç, tiyatro ve sinema oyuncusu Suna Selen, tiyatro ve sinema oyuncusu Salih Güney ve ses sanatçısı, oyuncu ve dublaj sanatçısı Belkıs Özener’e sunuldu. Bekıs Özener’e ödülünü Necip Sarıcı, Suna Selen’e Selen Uçer, Salih Güney’e ise Selda Alkor takdim etti.
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Ulusal Belgesel Yarışması’nda Etna Özbek'in yönettiği "Nosema" ile Sidar İnan Erçelik'in yönettiği "Rüzgâr Tayı" filmlerine Mansiyon verildi.
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En İyi Belgesel Ödülü’nü Yusuf Emre Yalçın’ın yönettiği Anima kazandı. Ödülü Discovery Türkiye Kıdemli İş Geliştirme Müdürü Birgül Öztürk takdim etti.
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Ulusal Kısa Film Yarışması’nda Malaz Usta'nın yönettiği 'Sürgünde Bir Yıl' filmine Mansiyon verildi.
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Bu yıl jüri, iki filmi jüri özel ödülüne layık gördü. Uluslararası Yarışma Jüri Özel Ödülü George Peter Barbari’nin yönettiği Bekâretin Sonu ve Thomas Imbach’ın yönettiği Nemesis filmlerine verildi. Ödülleri Mahnaz Mohammadi takdim etti.
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40. İstanbul Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu
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40. İstanbul Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu