4 yeni film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4 film vizyona girecek.
25
Bergen - Arabeskin unutulmayan kadın seslerinden biri olan Bergen'in hayatını anlatan filmde, Bergen olarak bilinen Belgin'in Ankara'dan Adana'ya, oradan da yaşadığı aşkın ardından ebediyete uzanan öyküsünü anlatıyor.
35
The Batman - The Batman, suçluların kalplerine korku salan Batman'in Riddler isimli bir seri katille mücadelesini konu ediyor.
45
Kaçış (Flee) - Kaçış, henüz çocukken Afganistan'dan kaçıp mülteci olarak Danimarka'ya giden Amin'in hayatına odaklanıyor.
55
Yaramaz Çocuklar (Les Enfants terribles) - Yaramaz Çocuklar, kardeşlerine destek olabilmek için Fransa'dan köyüne geri dönen ve burada yaşadıklarını kayıt altına alan genç bir adamın yaşadıklarını konu ediyor.