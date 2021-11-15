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4 kulaklı doğan yavru kedi Midas viral oldu

15 Kasım 2021 11:28

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4 kulaklı doğan yavru kedi Midas viral oldu | Türkiye'de 4 kulaklı doğan  kedinin Instagram hesabı viral oldu.

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Henüz 3 haftada 19 bini aşkın takipçi toplayan 4 aylık Midas adlı kedinin genetik mutasyondan dolayı bir değil iki çift kulağı var.

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Sokak kedisi olan annesi, Midas ve 6 kardeşini bir evin bahçesinde dünyaya getirdi. Evin sahibinin arkadaşı olan Canis Döşemeci de Midas'ı sahiplendi.

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Gövdesinde kalbe benzeyen beyaz tüylü bir bölüm de olan Midas, evin Suzy ve Zeyno adlı iki Labrador cinsi köpeğiyle yaşıyor.

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Duyma yetisinde herhangi bir sıkıntı yaşamayan Midas'ın vücudunda başka genetik mutasyonlar olup olmadığının tespiti için kontroller devam edecek.

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4 kulaklı doğan yavru kedi Midas viral oldu

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4 kulaklı doğan yavru kedi Midas viral oldu

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4 kulaklı doğan yavru kedi Midas viral oldu

4 kulaklıkediMidasviral oldu
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