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4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da sessizlik hâkim

23 Nisan 2020 07:17

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4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da sessizlik hâkim

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Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardında İstanbul’da caddeler ve meydanlar boş kaldı.

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Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan Koronavirüs’ün Türkiye’de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınıyor alınan önlemlerde devam ettiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul’un da aralarında olduğu 31 şehir için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması yapılmıştı. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından İstanbul'da yaşanan yoğunluk sona erdi.

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Normal şartlarda çok yoğun bir yaya trafiğinin olduğu Kadıköy Meydanı korona virüs sonrası adeta sessizliğe büründü.

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oş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise drone ile havadan böyle görüntülendi.

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31 ilin içinde olan İstanbul’da da işe gitmek zorunda olan vatandaşlar sabah saatlerinde evlerinden çıktı. Evlerinden çıkan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak toplu taşıma kullanmaya özen göstermeye çalıştı. Kent genelinde trafik yoğunluğa ise yüzde 6‘ya geriledi.

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Evlerinden çıkan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak toplu taşıma kullanmaya özen göstermeye çalıştı. Kent genelinde trafik yoğunluğa ise yüzde 6‘ya geriledi.

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30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması ile 64 milyona yakın vatandaşın evinde kalması planlanıyor. İşte İstanbul'dan dört günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününden kareler:

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