Yaz Kur'an kursları kapanış programı 39 ilçeden çocukların katılımıyla Ayasofya Camii'nde yapıldı
Geçen yıl Temmuz ayında müzeden camiye çevrilmesinin ardından Ayasofya-i Kebir Camii ismi verilen Ayasofya’da İstanbul’un 39 ilçesinden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı yapıldı. Programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.
20 Ağustos 2021 12:11
122
39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı
222
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından müze olan Ayasofya’ya Ayasofya-i Kebir Camii ismi verildi.
322
Dün, Ayasofya’ya Ayasofya-i Kebir Camii’nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul’un 39 ilçesinden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi.
422
39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı
522
Geçen Mayıs ayında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımıyla İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni düzenlenmişti.
622
Törende Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu Ömer Asım da icazet almıştı.
722
2003 yılında Ayasofya’da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın verdiği konser, yüksek sesin yapıya zarar vereceği gerekçesiyle eleştirilmişti. 2003 yılında Ayasofya’da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın verdiği konser, yüksek sesin yapıya zarar vereceği gerekçesiyle eleştirilmişti.
822
Ayasofya Müzesi’nin eski müdürü Erdem Yücel, konserin mekana zarar vereceğine dikkat çekmişti
922
Ayasofya’nın restorasyonundan sorumlu Laboratuvar Merkezi Müdürlüğü yetkilileri de “Ayasofya çok fazla gürültüyü, sesi kaldıramaz. Çünkü mozaikleri küçüktür, sıvaları dökülür. Yapı yıllardan dolayı çok hassaslaştı, dikkatli olmak gerekiyor; zarar görebilir” uyarısında bulunmuştu.
1022
39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı
1122
39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı
1222
39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı
1322
39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı
1422
39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı
1522
39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı
1622
39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı
1722
39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı
1822
39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı
1922
39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı
2022
39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı
2122
39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı
2222
39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı