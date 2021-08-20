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Yaz Kur'an kursları kapanış programı 39 ilçeden çocukların katılımıyla Ayasofya Camii'nde yapıldı

Geçen yıl Temmuz ayında müzeden camiye çevrilmesinin ardından Ayasofya-i Kebir Camii ismi verilen Ayasofya’da İstanbul’un 39 ilçesinden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı yapıldı. Programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

20 Ağustos 2021 12:11

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39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı

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Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından müze olan Ayasofya’ya Ayasofya-i Kebir Camii ismi verildi.

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Dün, Ayasofya’ya Ayasofya-i Kebir Camii’nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul’un 39 ilçesinden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi.

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39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı

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Geçen Mayıs ayında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımıyla İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni düzenlenmişti.

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Törende Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu Ömer Asım da icazet almıştı.

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2003 yılında Ayasofya’da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın verdiği konser, yüksek sesin yapıya zarar vereceği gerekçesiyle eleştirilmişti. 2003 yılında Ayasofya’da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın verdiği konser, yüksek sesin yapıya zarar vereceği gerekçesiyle eleştirilmişti.

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Ayasofya Müzesi’nin eski müdürü Erdem Yücel, konserin mekana zarar vereceğine dikkat çekmişti

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Ayasofya’nın restorasyonundan sorumlu Laboratuvar Merkezi Müdürlüğü yetkilileri de “Ayasofya çok fazla gürültüyü, sesi kaldıramaz. Çünkü mozaikleri küçüktür, sıvaları dökülür. Yapı yıllardan dolayı çok hassaslaştı, dikkatli olmak gerekiyor; zarar görebilir” uyarısında bulunmuştu.

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39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı

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39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı

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39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı

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39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı

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39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı

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39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı

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39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı

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39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı

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39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı

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39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı

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39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı

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39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı

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39 ilçeden çocukların katılımıyla yaz Kur'an kursları kapanış programı Ayasofya Camii'nde yapıldı

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